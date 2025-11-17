معرض فن أبوظبي يعرض النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة للبيع

طُبع المجلد الأول في لندن عام 1623، وهو أول إصدار جامع لمسرحيات شكسبير، حيث يتضمن ستًا وثلاثين مسرحية. ويعود الفضل لهذا المجلد في حفظ ثماني عشرة مسرحية كانت ستُفقد إلى الأبد، بما في ذلك "ماكبث"، و"الليلة الثانية عشرة"، و"يوليوس قيصر"، و"العاصفة".