معرض فن أبوظبي يعرض النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة للبيع

تُتاح فرصة تاريخية للباحثين وهواة جمع الكتب وعشاق الأدب الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط لمشاهدة واقتناء أحد أهم كنوز الأدب العالمي: المجلد الأول لأعمال ويليام شكسبير الكاملة (First Folio) لعام 1623.
حيث ستعرض هذه النسخة النادرة للبيع مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني في معرض فن أبوظبي، الذي يُقام في منارة السعديات خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر.
يُعد المجلد المعروض واحدا من 24 نسخة فقط ما يزال في حوزة أفراد حول العالم. ولا تملك حاليًا أي مؤسسة أو متحف أو مجموعة خاصة في منطقة الشرق الأوسط نسخة من الطبعة الأولى لهذا العمل الأدبي المحوري.
صرّح بوم هارينغتون، مالك دار بيتر هارينغتون، بأن ظهور هذا الكتاب في أبوظبي يمثل "فرصة نادرة للغاية" لأي جامع تحف أو مؤسسة ثقافية في المنطقة للانضمام إلى أعرق المكتبات العالمية، مثل مكتبة فولغر شكسبير والمكتبة البريطانية، في صون هذا الإرث العظيم.
أكد هارينغتون على عالمية تأثير شكسبير، مشيرًا إلى أن "الحماس الذي يغمر المهتمين بالنسخة الأولى من أعماله أينما حلت يذكرنا بحقيقة أن كتابًا من القرن السابع عشر طُبع في إنجلترا ما يزال يُلهم المهتمين بالأدب الإنجليزي حول العالم".
صون الإرث: المجلد الذي أنقذ شكسبير
طُبع المجلد الأول في لندن عام 1623، وهو أول إصدار جامع لمسرحيات شكسبير، حيث يتضمن ستًا وثلاثين مسرحية. ويعود الفضل لهذا المجلد في حفظ ثماني عشرة مسرحية كانت ستُفقد إلى الأبد، بما في ذلك "ماكبث"، و"الليلة الثانية عشرة"، و"يوليوس قيصر"، و"العاصفة".
جاء تجميع المجلد كجهد نابع من الوفاء والحب لشكسبير من قبل صديقيه وزميليه في التمثيل، جون هيمينغز وهنري كونديل، بعد سبع سنوات من وفاته. وقد اضطرا إلى إعادة شراء حقوق الطباعة من عدة ناشرين لتوحيد المسرحيات في عمل تذكاري خالد.
"ما بدأ مشروعًا تجاريًا محفوفًا بالمخاطر، تحوّل إلى ركنٍ أساسٍ للأدب الحديث، ووسيلةٍ لحفظ إرث شكسبير على مر الأجيال."
واستغرقت طباعة المجلد الأول ما يقارب العامين يدويًا. ورغم أنه كان يُعد غالي الثمن ورفيع المكانة في زمنه، إلا أنه لم يتبقَ اليوم سوى 233 نسخة معروفة من نحو 750 نُسخة طُبعت في الأصل.
النسخة المعروضة، والمعروفة باسم "نسخة Shuckburgh"، تُعد واحدة من أروع النسخ المتبقية. وتتميز بتجليدها الفاخر بالجلد المغربي الأحمر على يد المُجلّد الشهير روجر باين، وبصفحاتها الواضحة التي لم يصبها أي ترميم. يعود أصل ملكيتها إلى عالم الرياضيات والفلك البارز السير جورج أوغسطس ويليام شَكبَرُوه-إيفلين، وظلت في حوزة خاصة لأكثر من قرنين قبل ظهورها في مزاد علني عام 2016.
التأثير العالمي واللغوي
يتجاوز المجلد الأول كونه أثرًا أدبيًا، فهو يُعد أيضًا ركنًا أساسيًا للغة الإنجليزية، حيث يُنسب إليه الفضل في إدخال أكثر من 1700 كلمة وتعبير جديد؛ مثل: "مقلة العين" (eyeball) و"غرفة النوم" (bedroom)، بالإضافة إلى تعبيرات شهيرة مثل: "الوحش أخضر العينين" (the green-eyed monster).
كما أن تأثير شكسبير عميق في الثقافة العربية، لا سيما في المسرح والسينما، حيث أعيد تقديم أعماله وتفسيرها في ضوء الواقع الثقافي والسياسي المحلي، من أفلام كـ "آه من حواء" المقتبس عن "ترويض النمرة"، وصولًا إلى أعمال سليمان البسام التي وظفت "هاملت" و"ريتشارد الثالث" أدوات نقدية.
يُعد معرض "فن أبوظبي" منصة مثالية لعرض هذا الكنز الذي يحمل قيمة ثقافية عميقة، ليمثل لقاءً بين الفنون العالمية والذاكرة الأدبية للإنسانية.