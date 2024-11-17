معرض شرطة الشارقة: مشاهد واقعية مروعة لخطر المخدرات

وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات، تم تقديم المادة 64 من خلال سيناريو يسلط الضوء على المساءلة في معاملات المخدرات. وأشار المتحدث إلى أن "العديد من الشباب قد يتورطون دون علم في قضايا المخدرات بسبب ضغوط الأقران أو الافتقار إلى الوعي"، مما يعزز الحاجة إلى مبادرات تعليمية مثل هذه.