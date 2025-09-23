معرض "رؤية" يعزز فرص التدريب والتوظيف لشباب الإمارات

من جانبه، قال هشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لمركز الخدمات المشتركة للموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في مجموعة "إينوك"، إن الشركة تقدم برنامج التدريب الفني، الذي يدرّب خريجي الثانوية العامة لمدة عامين، جزء منه خارج الإمارات في دول مجلس التعاون، والجزء الآخر داخل الدولة في مصفاة "إينوك". وأضاف: "يستمر التدريب لمدة عام بالخارج، ثم عام محليًا".