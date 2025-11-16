معرض دبي للطيران يحلّق تحت شعار "المستقبل هنا"

سيُعرض أكثر من 200 طائرة، تتنوع بين طائرات تجارية وعسكرية وطائرات خاصة وطائرات بدون طيار (UAVs) وتقنيات الجيل التالي، في الدورة التاسعة عشرة لمعرض دبي للطيران، مما يجعله أكبر عرض جوي وثابت في تاريخ الحدث. تشمل أبرز المعروضات طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) من "جوبي أفييشن" (Joby Aviation)، وطائرة "المنسق القتالي التعاوني" (CCA) من "جنرال أتوميكس" (General Atomics)، وطائرة "بريستل B23 915 IFR" (Bristell B23 915 IFR)، والطائرتين الجديدتين "كوماك C919" و "C909"، مما يعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الطيران.
تحت شعار "المستقبل هنا"، سيُقام معرض الطيران في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في دبي وورلد سنترال (DWC)، وسيستضيف أكثر من 1500 عارض، من بينهم 440 مشاركاً جديداً، و 148 ألف زائر تجاري، و 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.
سيشمل الحدث 21 جناحاً دولياً، بما في ذلك مشاركة أولى للمغرب، إلى جانب 98 شاليهاً، و 8,000 متر مربع من مساحة العرض الإضافية، و 120 شركة ناشئة، و 50 مستثمراً.
ولأول مرة، سيمتد معرض الطيران إلى الفترة المسائية، حيث سيشمل جلسات ليلية مثل "حفلة على المدرج" في "سكاي دايف دبي" في 17 نوفمبر و"المعرض الجوي بعد الظلام" (Airshow After Dark) في 18 نوفمبر مع عروض ترفيهية حية وعرض للطائرات بدون طيار. يمكن للزوار الاستمتاع بخمسة أيام من العروض الجوية، والمعارض التفاعلية، وجلسات لقاء الطيارين، وعربات الطعام، ومنطقة مشاهدة مخصصة لكبار الشخصيات في مدرج "سكاي فيو" المخصص للجمهور.
لقد عزز الحدث سمعته كمنصة عالمية للاستثمار والتقنيات الناشئة والتعاون، حيث يعرض ابتكارات في المطارات والطائرات وتكنولوجيا الفضاء الجوي.
سيستضيف "جناح الفضاء" الأضخم على الإطلاق، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وكالات فضاء دولية، وشركات رائدة في تكنولوجيا الفضاء، وشركات ناشئة، ومستثمرين، وأكاديميين. وسيجمع مؤتمر الفضاء المصاحب الذي يستمر يومين أكثر من 50 خبيراً عالمياً ورواد فضاء وقادة صناعة لمناقشة الاستخدام المسؤول للفضاء والتكنولوجيا ومهام الاستكشاف المستقبلية.
قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "يمثل معرض دبي للطيران منصة عالمية رائدة لعرض التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الفضاء. وهذا نتاج مباشر لجهودنا لترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى واقع، والمساهمة في خلق اقتصاد فضائي شامل ومستدام".
وأضاف: "تعكس هذه المشاركة الواسعة الثقة الدولية المتنامية في النظام البيئي الفضائي لدولة الإمارات وتدعم مسيرة الدولة في تطوير اقتصاد فضائي قائم على الشراكة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورعاية المواهب الوطنية. وتجسد الابتكارات المعروضة في جناح الفضاء التزام دولة الإمارات بالاستفادة من أحدث التطورات العلمية لترسيخ مكانتها كقائد عالمي ورائد في استكشاف الفضاء".
وفي غضون ذلك، أشار اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، المدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض الطيران، إلى أن: "معرض دبي للطيران يعد منصة استراتيجية لعرض التزام دولة الإمارات بالابتكار الدفاعي والأمن القومي من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية وتعزيز منظومة صناعية محلية. ونحن فخورون بجمع العديد من فرق الأكروبات وعروض الطيران النخبوية التي تعكس التزامنا بالتميز التشغيلي والتعاون العالمي".
ستحتل "الحركة الجوية المتقدمة" أيضاً مركز الصدارة، حيث ستظهر طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) لأول مرة في العرض الجوي، مما يدل على طموح دبي للريادة في مجال الحركة الجوية الحضرية. وسيسمح جناح الحركة الجوية المتقدمة للزوار باستكشاف الطائرات الكهربائية ومستقبل النقل الحضري.
قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "لأول مرة في تاريخ معرض دبي للطيران، ستنضم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) إلى العرض الجوي، مما يمثل عصراً جديداً في الحركة الجوية الحضرية. ويعكس هذا الإنجاز طموح دبي للريادة في الحركة الجوية المتقدمة والأطر التنظيمية التقدمية، مما يضمن الانتقال الأكثر أماناً للتقنيات الناشئة. نحن متحمسون لعرض مستقبل الطيران للعالم".
وتعليقاً على مسار الكلمات الرئيسية الافتتاحي للمطار وشركات الطيران، قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تفتخر مطارات دبي باستضافة الكلمات الرئيسية للمطار وشركات الطيران لأول مرة، لتوحيد أكثر من 450 صوتاً مؤثراً يشكلون مستقبل الطيران. من نمو الحركة الجوية والتحول الرقمي إلى الرحلات الأكثر ذكاءً والعمليات المستدامة، سيشارك كبار قادتنا رؤاهم عبر مراحل (الجيل التالي)، و (فيستا)، و (تجربة المسافر)، و (الاستدامة)".
وأضاف: "بالتعاون مع دناتا، وفلاي دبي، وأكثر من 30 متعاوناً آخر في الصناعة، سيعرض (معرض الاستدامة) عملية إيقاف وتشغيل طائرة مستدامة بالكامل هي الأولى من نوعها في العالم، مما يضع معياراً جديداً للعمليات النظيفة ويسرّع التقارب بين التكنولوجيا والاستدامة والاتصال".