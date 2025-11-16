معرض دبي للطيران يحلّق تحت شعار "المستقبل هنا"

ولأول مرة، سيمتد معرض الطيران إلى الفترة المسائية، حيث سيشمل جلسات ليلية مثل "حفلة على المدرج" في "سكاي دايف دبي" في 17 نوفمبر و"المعرض الجوي بعد الظلام" (Airshow After Dark) في 18 نوفمبر مع عروض ترفيهية حية وعرض للطائرات بدون طيار. يمكن للزوار الاستمتاع بخمسة أيام من العروض الجوية، والمعارض التفاعلية، وجلسات لقاء الطيارين، وعربات الطعام، ومنطقة مشاهدة مخصصة لكبار الشخصيات في مدرج "سكاي فيو" المخصص للجمهور.