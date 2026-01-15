معجزة طبية في أبوظبي: إعادة توصيل ذراع عامل مبتورة

فقد عامل مصنع يبلغ من العمر 50 عامًا ذراعه اليسرى في حادث صناعي عندما علقت في آلة مخرطة تعمل، مما استدعى استجابة طارئة سريعة ونقله العاجل إلى مستشفى متخصص في أبوظبي.

كان تنوير الله عارف، المقيم في مدينة الظنة، يعمل بآلة مخرطة لما يقرب من 20 عامًا، ولكن في ذلك اليوم المشؤوم، وفي غضون ثوانٍ، بُترت ذراعه بالكامل عند مستوى الساعد.

وقع الحادث حوالي الساعة 4:30 مساءً، وتصرف زملاء العمل والمستجيبون للطوارئ بسرعة. نُقل تنوير الله على وجه السرعة إلى مستشفى برجيل الظنة. أدرك الأطباء في المستشفى أنه بحاجة إلى علاج متقدم ورتبوا نقله العاجل إلى مدينة برجيل الطبية (BMC) في أبوظبي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

تلقى الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية (BMC) المكالمة حوالي الساعة 5:30 مساءً وبدأ التحضير قبل وصول المريض. نقلت فرق الطوارئ والدفاع المدني تنوير الله براً، ووصلوا إلى المستشفى حوالي الساعة 8:15 مساءً. كان واعيًا لكنه فقد كمية كبيرة من الدم ونُقل على الفور إلى غرفة العمليات.