معجزة طبية في أبوظبي: إعادة توصيل ذراع عامل مبتورة

فقد عامل مصنع يبلغ من العمر 50 عامًا ذراعه اليسرى في حادث صناعي عندما علقت في آلة مخرطة تعمل، مما استدعى استجابة طارئة سريعة ونقله العاجل إلى مستشفى متخصص في أبوظبي.
كان تنوير الله عارف، المقيم في مدينة الظنة، يعمل بآلة مخرطة لما يقرب من 20 عامًا، ولكن في ذلك اليوم المشؤوم، وفي غضون ثوانٍ، بُترت ذراعه بالكامل عند مستوى الساعد.
وقع الحادث حوالي الساعة 4:30 مساءً، وتصرف زملاء العمل والمستجيبون للطوارئ بسرعة. نُقل تنوير الله على وجه السرعة إلى مستشفى برجيل الظنة. أدرك الأطباء في المستشفى أنه بحاجة إلى علاج متقدم ورتبوا نقله العاجل إلى مدينة برجيل الطبية (BMC) في أبوظبي.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.
تلقى الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية (BMC) المكالمة حوالي الساعة 5:30 مساءً وبدأ التحضير قبل وصول المريض. نقلت فرق الطوارئ والدفاع المدني تنوير الله براً، ووصلوا إلى المستشفى حوالي الساعة 8:15 مساءً. كان واعيًا لكنه فقد كمية كبيرة من الدم ونُقل على الفور إلى غرفة العمليات.
جرى تثبيت حالته أولاً وأُعطي حقنة عصبية للتحضير للجراحة. تبع ذلك عملية جراحية ماراثونية استمرت ما يقرب من 10 ساعات. كان الهدف هو إعادة توصيل ذراع مبتورة بالكامل واستعادة تدفق الدم قبل فوات الأوان.
قال الدكتور برافين كومار أروموغام، أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية في مدينة برجيل الطبية (BMC): "لم تكن هذه قطعا نظيفا. كانت إصابة سحق وتمزق، حيث قُطعت الذراع بواسطة الآلة. وقد جعل ذلك الجراحة أكثر تعقيدًا بكثير."
في غرفة العمليات، فحص الجراحون بعناية الطرف المبتور والساعد المتبقي. حددوا العضلات والأوتار والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام. أُزيلت الأنسجة التالفة والملوثة، مما ساعد في تقليل خطر العدوى وتحسين الشفاء.
قام الفريق بعد ذلك بتثبيت عظمتي الساعد باستخدام صفائح وبراغي لتوفير الهيكل والثبات للذراع. بعد ذلك، جاءت الخطوة الأكثر أهمية: استعادة تدفق الدم. أصلح الجراحون شريانين وأربعة أوردة باستخدام تقنيات الجراحة المجهرية، وعملوا تحت المجهر لربط الأوعية الدموية الصغيرة جدًا. استخدمت مميعات الدم أثناء الإجراء لمنع التجلط.
بعد تأمين تدفق الدم، أصلح الأطباء العضلات والأوتار والأعصاب، ثم أغلقوا الجلد. تلقى تنوير الله ما مجموعه 6 وحدات دم أثناء الجراحة. راقبه أخصائيو التخدير عن كثب لمنع المضاعفات مثل إصابة إعادة التروية، والتي يمكن أن تؤثر على القلب أو الكلى عندما يعود تدفق الدم إلى طرف كان محرومًا منه سابقًا.
بعد ثلاثة أيام، وخلال مرحلة ثانية من العلاج، وضع الأطباء رقعة جلدية فوق المناطق المتضررة. ثم وضعت ذراعه في جبيرة وأبقيت مرفوعة لدعم الشفاء. قال الفريق الطبي إن هدفهم كان استعادة قدرته على الإمساك واستخدام يده.
شملت الجراحة أخصائيين من أقسام متعددة، بما في ذلك الجراحة التجميلية وجراحة العظام والتخدير، وجميعهم عملوا بالتنسيق. قال الأطباء إن عمر تنوير الله الشاب نسبيًا وعدم وجود حالات طبية أخرى لديه ساعد في تحسين فرص النجاح.
في حالات البتر الكامل، يكون لدى الجراحين عادةً نافذة ذهبية تبلغ حوالي ست ساعات لمحاولة إعادة التوصيل. وصل تنوير الله إلى المستشفى ضمن هذا الإطار الزمني الحاسم، وتم الحفاظ على الذراع المبتورة بشكل صحيح أثناء النقل، مما ساعد في إنقاذ طرفه.
يتعافى تنوير الله الآن، وقد بدأ العلاج الطبيعي ويستعيد الحركة في يده ببطء. قال الأطباء إن تعافيه سيستغرق وقتًا، لكن العلامات المبكرة مشجعة.
مبادرة طبيب إماراتي بقيمة 4 ملايين درهم تمنح مبتوري الأطراف 'الكرامة' بعد حادث تحطم وانفجار قنبلة الإمارات: طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يستعيد القدرة على المشي والأكل والتحدث بعد إصابة دماغية من حادث طريق مريض في دبي يستعيد القدرة على الابتسام بزراعة الفك بعد معركة مع ورم نادر