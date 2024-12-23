معجبو "كولد بلاي" في الإمارات ضحايا احتيال تذاكر مزيفة
في حين ينتظر عشاق فرقة "كولد بلاي" بفارغ الصبر الحفلات الموسيقية المقبلة للفرقة في أبوظبي، وقع بعضهم فريسة لعمليات احتيال في مجال التذاكر، فخسروا آلاف الدراهم. ومع الطلب الهائل على تذاكر جولة كولد بلاي المرتقبة "موسيقى الكرات"، سارع المحتالون إلى استغلال المعجبين اليائسين للحصول على فرصة لمشاهدة الفرقة وهي تؤدي في الإمارات العربية المتحدة.
وشاركت إحدى الضحايا، وهي "بي إس"، وهي مقيمة في دبي، تجربتها مع صحيفة خليج تايمز بعد خسارة 400 درهم أثناء محاولتها شراء تذاكر عبر مجموعة على فيسبوك. وقالت بي إس: "كانت مجموعة متماسكة، واعتقدت أن الجميع خضعوا للتدقيق". وأضافت : "طلب مني البائع إرسال نصف سعر التذكرة، وهو 400 درهم، إلى حسابه المصرفي ثم دفع المبلغ المتبقي لها بمجرد تحويل التذاكر على موقع تيكيت ماستر.
ومع ذلك، بعد ساعات قليلة من إرسال الدفعة ، تم حظرها من عرض ملف تعريف البائع. ثم أدركت أنها تعرضت للاحتيال.
قررت السيدة اتخاذ الإجراء اللازم، حيث أبلغت الشرطة بالحادثة، ورفعت دعوى جنائية ضد الشخص الذي حولت إليه الأموال من حسابه البنكي.
وشاركت بي إس تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل منع عمليات الاحتيال المماثلة. وسرعان ما اكتسبت مشاركتها زخمًا، حيث تقدم العديد من الآخرين لمشاركة قصص مماثلة عن تعرضهم للاحتيال، أو الوقوع ضحية للاحتيال تقريبًا.
ولم تدرك بي إس النطاق الكامل للاحتيال إلا بعد نشر تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "أخبرتني إحدى السيدات أنها خسرت 1500 درهم أثناء محاولتها شراء تذاكر من أحد البائعين".
وأضافت أن "مستخدماً آخر كشف عن أنه عرض عليه مبلغ 1300 درهم مقابل تذكرتين إضافيتين من بائع مفترض".
"لم يظهر مايثير الريبة"
وعلى الرغم من الشكوك الأولية، وجدت "بي إس" أن البائع مقنع. فقد قدم المحتالة بطاقة هوية إماراتية صالحة، والتي بدت مطابقة لملفها الشخصي على "فيس بوك" ، بل وشاركت معلومات حول صاحب عملها. كما أرسلت إلى بي إس تفاصيل الحساب المصرفي المحلي لزوجها مع رقم IBAN، مما جعل المعاملة تبدو قابلة للتتبع.
وبما أن "بي إس" لم تستكمل عملية الدفع بالكامل، فقد طلب المحتال منها إظهار هويتها، الأمر الذي جعل الموقف يبدو أكثر شرعية. "في ذلك الوقت، لم يكن هناك أي شيء مشبوه".
سرعان ما أدركت أن ما بدا وكأنه صفقة منظمة جيدًا كان في الواقع عملية احتيال ذكية. ولم تتعرف على نظام الدخول عبر الهاتف المحمول الذي نفذته Ticketmaster لحفلات Coldplay في الإمارات العربية المتحدة إلا بعد وقوع عملية الاحتيال ومشاركة PS تجربتها عبر الإنترنت.
أصدرت شركة تيكيت ماستر، البائع الرسمي لتذاكر حفل كولدبلاي في الإمارات العربية المتحدة، تحذيرات على موقعها الإلكتروني بشأن شراء التذاكر من بائعين تابعين لجهات خارجية. سيستخدم الحفل الدخول عبر الهاتف المحمول، مما يعني أن التذاكر لن تكون متاحة إلا على هواتف الحاضرين. لن تتوفر التذاكر القابلة للمسح الضوئي إلا قبل 72 ساعة من الحدث.
وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الاحتيال، لكن العديد من المشجعين، مثل PS، لم يكونوا على علم بهذه السياسة. واعترفت قائلة: "أتمنى لو كنت قد عرفت هذا الأمر في وقت سابق. إذا كان الناس على دراية بنظام الدخول عبر الهاتف المحمول، فلن يقعوا في فخ هذه الاحتيالات".
ومع ذلك، تشعر PS الآن بالقلق بشأن العواقب المحتملة لعملية الاحتيال. وقالت: "لاحظت أن ملف التعريف الخاص بي على Facebook تم استنساخه بنفس الصورة".
ورغم أنها سارعت إلى الإبلاغ عن الحساب المزيف، إلا أنها ظلت تتساءل عما إذا كانت البائعة هي "السيدة البريطانية" التي تفاعلت معها بالفعل. "هل من الممكن أن يكون شخص آخر قد استخدم هوية هذا الشخص لخداع الآخرين؟"
"أنا في انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة حتى أتمكن من الحصول على بعض الإجابات"، قال PS.
جولة موسيقى الكرات العالمية
أدت الإثارة المحيطة بأداء فرقة Coldplay في أبو ظبي، محطتهم الوحيدة في الشرق الأوسط في جولتهم العالمية Music of the Spheres، إلى طلب هائل. كان من المقرر في الأصل أن يُقام الحفل في 11 يناير 2025، لكن التذاكر بيعت بسرعة، مما دفع الفرقة إلى إضافة ثلاث عروض أخرى.
وتدفق المشجعون على منصات الإنترنت، حتى أن بعضهم حاول شراء التذاكر باستخدام أجهزة متعددة. ونتيجة لهذا، لجأ بائعو التذاكر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الثانوية لتقديم تذاكر "إضافية"، غالبًا بأسعار مبالغ فيها.
اشترى العديد من المعجبين الدوليين تذاكر لحفلات أبو ظبي، على أمل حضور أداء فرقتهم المفضلة شخصيًا. ويتوقع بعض وكلاء السفر زيادة بنسبة 300 في المائة في أسعار تذاكر الطيران من آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي حول مواعيد الحفلات.
لا تشتري التذاكر من مصادر غير رسمية
وبينما تستعد فرقة كولد بلاي لحفلتها في أبو ظبي، يُحث معجبيها على البقاء يقظين وتجنب شراء التذاكر من مصادر غير رسمية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أصدر المنظمون في البلاد تحذيرًا بشأن الشراء من بائعين غير مرخصين. أوضحت منصة التذاكر الرسمية Ticketmaster أن التذاكر التي تم شراؤها من بائعين غير مرخصين مثل Viagogo و Stubhub و Grinthub و Dubizzle ليست صالحة للدخول و"سيتم إلغاؤها".