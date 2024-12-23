معجبو "كولد بلاي" في الإمارات ضحايا احتيال تذاكر مزيفة

وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الاحتيال، لكن العديد من المشجعين، مثل PS، لم يكونوا على علم بهذه السياسة. واعترفت قائلة: "أتمنى لو كنت قد عرفت هذا الأمر في وقت سابق. إذا كان الناس على دراية بنظام الدخول عبر الهاتف المحمول، فلن يقعوا في فخ هذه الاحتيالات".