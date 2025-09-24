"معاً للأبد": دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي بلمسة خاصة على جوازات السفر

طابع بريدي خاص للاحتفال باليوم الوطني السعودي استقبل المسافرين في مطار دبي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.
احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهذه المناسبة بإصدار طابع تذكاري خاص على جوازات السفر يحمل الشعار الرسمي لليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين وعبارة "الإمارات العربية المتحدة - السعودية، معًا للأبد"، والتي ترمز إلى قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
نشر مكتب دبي الإعلامي معلومات عن الطابع، وشارك صورًا للشعار. ألقِ نظرة:
وفي وقت سابق من هذا العام، احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعيد الأضحى المبارك من خلال الترحيب بالمسافرين القادمين عبر مطارات دبي ومعبر حتا الحدودي خلال عطلة نهاية الأسبوع بختم جواز سفر خاص يحمل عبارة "العيد في دبي".
كما نظمت جزيرة ياس أبوظبي ومطار زايد الدولي احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث تعاونا لتقديم ترحيب لا ينسى للمسافرين السعوديين يوم الثلاثاء.
أصبحت صالة الوصول مليئة بالحيوية مع استقبال شخصيات وارنر براذرز العالمية المحبوبة، توم وجيري، للمسافرين الواصلين على أول رحلة طيران سعودية قادمة إلى أبو ظبي.
وحصلت المسافرات أيضًا على هدايا خاصة تم تغليفها بعناية في صناديق، مما أضاف إلى الأجواء الاحتفالية.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكام الإمارات برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.
