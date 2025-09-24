"معاً للأبد": دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي بلمسة خاصة على جوازات السفر

طابع بريدي خاص للاحتفال باليوم الوطني السعودي استقبل المسافرين في مطار دبي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهذه المناسبة بإصدار طابع تذكاري خاص على جوازات السفر يحمل الشعار الرسمي لليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين وعبارة "الإمارات العربية المتحدة - السعودية، معًا للأبد"، والتي ترمز إلى قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.