"معاً" تجمع 9.5 مليون درهم لدعم مرضى السرطان وأصحاب الهمم
أطلقت هيئة المساهمات الاجتماعية (معاً) مجموعة من مشاريع جمع التبرعات التي تهدف إلى جمع 9.5 مليون درهم لدعم مرضى السرطان وأصحاب الهمم وعمال التوصيل وغيرهم.
وتأمل الهيئة أن تؤدي هذه المبادرات إلى إحداث تأثيرات تغير الحياة خاصة للأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقال فيصل الحمودي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الاجتماعي في (معاً)، لصحيفة خليج تايمز: "نحن كيان يعمل تحت دائرة تنمية المجتمع (DCD)، لذلك من الضروري أن نتعامل مع الأولويات الاجتماعية التي تم تحديدها من خلال استبيان جودة الحياة. وهذا يضمن أننا نستهدف الفئات المناسبة، وبالتالي تحقيق تأثير حقيقي ومستدام وإيجابي على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات".
يقود صندوق الاستثمار الاجتماعي مبادرات جمع التبرعات التي تدعم البرامج المخصصة التي تركز على قطاعات البيئة والصحة والبنية التحتية والتعليم، من بين أمور أخرى. كما يتعاون صندوق الاستثمار الاجتماعي مع القطاع الثالث والجهات الحكومية والخاصة لجمع التمويل ونشره للمشغلين الذين يقودون هذه المشاريع.
وأكد الحمودي أنّ (معاً) تشجع أفراد المجتمع على التطوع والمساهمة في رؤية أبوظبي لمجتمع متعاون ومتماسك.
وأضاف الحمودي: "يمكن للمساهمين اختيار المشاريع التي تتوافق مع معتقداتهم وقيمهم عبر القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والاجتماعية والبنية التحتية، مما يسمح لهم بأن يصبحوا أعضاء نشطين في المجتمع الذين يقدمون الدعم للمجتمعات المحلية".
المجتمع التعاوني
ومن بين مشاريعها العديدة، أعلنت "معاً" عن شراكة مع جمعية الإمارات للسرطان تستهدف تمويلاً بقيمة مليون درهم لتقديم رعاية صحية متكاملة ومتقدمة وعالية الجودة، فضلاً عن استكشاف العلاجات الوقائية لمرضى السرطان. تركز مبادرة "أنا أستحق الحياة" على الوقاية من السرطان، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية للمرضى في جميع أنحاء الإمارة.
وأضاف الحمودي: "إنّ التزامنا بالتنمية الاجتماعية هو العمود الفقري لأهدافنا لبناء مجتمع متعاون يعتني بنفسه. نحن نشجع الأعضاء على أن يكونوا جزءاً من الرحلة من خلال تقديم مساهمات مالية أو التطوع بوقتهم".
وتشمل المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها مؤخراً "الحدائق المجتمعية" (5 ملايين درهم) و"صوت يعلو لمجتمع الصم" (975000 درهم) و"رحلات ميسرة لأصحاب الهمم" (640000 درهم) و"برنامج تمكين المتلعثمين" (570000 درهم) و"حملة دعم الطلاب من أصحاب الهمم" (500000 درهم) و"ابتسامات جديدة تغير الحياة" (480000 درهم) و"التغلب على الحرارة من أجل عمال التوصيل" (350000 درهم). ويمكن لأفراد المجتمع مراجعة الموقع الرسمي https://maan.gov.ae/en/ لمعرفة المزيد عن المشاريع وطرق المساهمة.
علامة المسؤولية الاجتماعية
تحصل الشركات التي تخصص ميزانيات المسؤولية الاجتماعية للشركات لصندوق الاستثمار الاجتماعي على علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهو اعتراف حكومي بالدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات المساهمة في دعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وقال الحمودي: "باعتبارها العلامة الوحيدة المعتمدة من الحكومة لمساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات في عاصمة دولة الإمارات ، فقد تم تصميم هذه العلامة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع تكريم أولئك الذين يقدمون مساهمات تزيد عن مليون درهم".
مساهمات
وأطلقت (معاً) العام الماضي 57 مشروعاً بمساهمات تجاوزت 91 مليون درهم، استفاد منها 161,059 فرداً.
ومن بين هذه المساهمات، تم توجيه 41.1 مليون درهم نحو القطاع الاجتماعي من خلال 28 مشروعاً لتعزيز الرفاه الاجتماعي. واستقبل قطاع الصحة 28.05 مليون درهم لدعم 12 مشروعاً يهدف إلى تحسين وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأشار الحمودي: "حصل قطاع التعليم على 9.3 مليون درهم مقسمة على 10 مشاريع، مما يسلط الضوء على الالتزام بتوفير التعليم الجيد وتعزيز الفرص التعليمية لدعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. وتم تخصيص 12.7 مليون درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية لدعم سبعة مشاريع تركز على التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحسين البنية التحتية لتحسين نوعية الحياة للسكان".