"معاً" تجمع 9.5 مليون درهم لدعم مرضى السرطان وأصحاب الهمم

ومن بين مشاريعها العديدة، أعلنت "معاً" عن شراكة مع جمعية الإمارات للسرطان تستهدف تمويلاً بقيمة مليون درهم لتقديم رعاية صحية متكاملة ومتقدمة وعالية الجودة، فضلاً عن استكشاف العلاجات الوقائية لمرضى السرطان. تركز مبادرة "أنا أستحق الحياة" على الوقاية من السرطان، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية للمرضى في جميع أنحاء الإمارة.