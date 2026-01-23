معالم غابت.. وأسماء بقيت: جغرافيا الحنين في دبي

هذا الأمر ليس بجديد؛ فعلى مر العقود، خضعت شبكة الطرق في دبي لتعديلات متكررة. أُعيد بناء التقاطعات، أو غُيرت أسماؤها، أو دُمجت في تقاطعات أكبر. لكن ما أثبت أنه أكثر ديمومة هي الأسماء المرجعية التي يستمر الناس في استخدامها في حديثهم اليومي.

قبل شاشات الـ GPS وأكواد "مكاني"، اعتمد السكان على المعالم: الساعة، السينما، أو الدوار الذي يتوسطه تمثال. والعديد من هذه الأسماء لا تزال مستخدمة بعد فترة طويلة من زوال الهياكل نفسها.

يقول محمد كاظم، الاستشاري الثقافي الإماراتي: "كان الناس يأتون ويذهبون طوال الوقت، لذا كانت المعالم مهمة. كانت هي الوسيلة التي تشرح بها المدينة لشخص لا يعرفها بعد".

لم يبدأ شارع الشيخ زايد كأفق من ناطحات السحاب؛ ففي أوائل السبعينيات، كان يُعرف بـ "طريق الدفاع"، وهو شريط من الأسفلت يمر عبر أراضٍ مفتوحة. ومع نمو حركة المرور وتوسع المدينة نحو الخارج، تشكل دوار على طول الطريق، ليصبح نقطة مرجعية مريحة.

أُعيد بناء التقاطع لاحقاً وسُمي "دوار المركز التجاري". تغير المخطط، لكن الاسم القديم لم يتغير في أذهان الناس.

يقول سائق تاكسي يعمل في طرق دبي منذ عقدين: "إنه أمر يتناقله الناس، من سائق إلى آخر".