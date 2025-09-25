معارض التوظيف تدعم الشركات في تحقيق مستهدفات التوطين بالإمارات

وكانت صحيفة الخليج تايمز قد أفادت سابقًا أن الشركات مُلزَمة بزيادة نسبة المواطنين في قواها العاملة بنسبة 2% سنويًا — 1% في النصف الأول من العام، و1% آخر في النصف الثاني. ووفقًا لهذا الحساب، يتعيّن على الشركات بلوغ نسبة 8% بحلول 31 ديسمبر. أما الشركات غير الملتزمة فتواجه غرامات شهرية تُقدّر بآلاف الدراهم عن كل مواطن غير مُوظَّف.