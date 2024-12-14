معابر المشاة غيرت وجه شوارع دبي المزدحمة قبل 44 عاماً

وكانت معابر المشاة على آل مكتوم، الدفة، ميناء، خالد بن الوليد، غابية، علي بن أبو طالب، مصلى دبي، طارق بن زياد، عود ميثاء، بن ياس، عمر بن الخطاب، جمال عبد الناصر، نايف، الفهيدي و. شوارع أبو بكر الصديق وأيضاً على الطرق المؤدية إلى دوار المرقبات والمدرسة الإيرانية وبلدية دبي وساحة النصر.