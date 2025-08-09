مظلات للعمال من شرطة دبي للوقاية من الإجهاد الحراري

حصل أكثر من 250 عاملاً على مظلات لاستخدامها أثناء التنقل بين المواقع لحمايتهم من الإجهاد الحراري، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها شرطة دبي. كما قُدّمت للعمال نصائح سلامة أساسية للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بما في ذلك تذكيرهم بشرب كميات كافية من الماء واتباع الممارسات الصحية الأساسية.
استهدفت مبادرة "ظل ومكافأة" التي أطلقتها شرطة دبي في مجال الرفاهية المجتمعية العمال في منطقة الشندغة، وتم تنفيذها بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفريق "شكراً على عطائك" التطوعي.
هدفت المبادرة إلى توعية العمال بمخاطر العمل في درجات الحرارة المرتفعة، وتوفير أدوات عملية للحد من التعرض للحرارة. نُظمت المبادرة الشهر الماضي في نقطة شرطة العيص، واستفاد منها 300 عامل.
تُجري دولة الإمارات العربية المتحدة حملاتٍ مُتنوعة بانتظام لضمان سلامة العمال خلال أشهر الصيف. في يونيو/حزيران، فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظرًا على العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا حتى الساعة ٣:٠٠ عصرًا يوميًا لمدة ثلاثة أشهر.
يُلزم نظام استراحة منتصف النهار، المعمول به منذ 21 عامًا، أصحاب العمل بتوفير معدات تبريد مناسبة للعمال، مثل المراوح. كما يجب عليهم توفير كميات كافية من مياه الشرب، ومكملات الترطيب، مثل الأملاح المعدنية المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى ومستلزمات الإسعافات الأولية في موقع العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تثقيف العمال حول حقوقهم القانونية والخدمات التي تقدمها شرطة دبي. كما قُدّمت لهم نصائح حول السلامة المرورية ومعلومات حول خدمات دعم الضحايا التي تقدمها شرطة دبي، وأهمية استخدام خط 901 للحالات غير الطارئة و999 للحالات الطارئة.
وأشارت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها شرطة دبي دعماً لعام المجتمع في دولة الإمارات، وتعكس التزامها بتعزيز السلامة العامة وتعزيز الانسجام المجتمعي.