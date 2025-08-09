مظلات للعمال من شرطة دبي للوقاية من الإجهاد الحراري

يُلزم نظام استراحة منتصف النهار، المعمول به منذ 21 عامًا، أصحاب العمل بتوفير معدات تبريد مناسبة للعمال، مثل المراوح. كما يجب عليهم توفير كميات كافية من مياه الشرب، ومكملات الترطيب، مثل الأملاح المعدنية المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى ومستلزمات الإسعافات الأولية في موقع العمل.