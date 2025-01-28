مطعم مارميلاتا بأبوظبي: فكرة عائلية وجوهرة طهي فريدة

عندما بدأ "مارميلاتا"، كان يعمل فقط مساء الخميس. وقال داغستاني: "لم تكن هناك قائمة طعام، كنا نقدم ما نحصل عليه من السوق في نفس اليوم. الناس كانوا ينتظرون ساعات للحصول على بيتزا محضرة من أنقى وأطعم المكونات الطازجة. كان المكان صغيراً، مليئاً بالفوضى، لكن الناس أعجبوا به."