مطعم مارميلاتا بأبوظبي: فكرة عائلية وجوهرة طهي فريدة
لم يسبق لـ"راج داغستاني" أن يفكر أو يطمح في أن يصبح طاهياً، ومع ذلك، فهو العقل المدبر وراء نجاح "مارميلاتا" في أبوظبي، مطعم البيتزا الذي يديره مع ابنه والذي أصبح حديث المدينة.
قال الرجل صاحب الأصل العراقي والبريطاني، البالغ من العمر 50 عاماً والذي يعيش في نيويورك: "بدأت رحلتي مع الطبخ في المنزل عندما كنت أواعد زوجتي. كنت أقضي اليوم كله في قراءة كتب الطبخ وتجربة الوصفات في المطبخ. وكانت عندما تعود إلى المنزل، تجد وجبة منزلية الصنع في انتظارها".
وانتقل داغستاني إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة قبل 11 عاماً بعد أن بدأت زوجته، وهي طبيبة، العمل في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.
"كنت أدير مطاعم كبيرة في نيويورك، بما في ذلك مطعم "بير سي" (Per Se) مع الشيف "توماس كيلر"، ولكنني توقفت بعد ذلك لإنشاء أسرتي. وعندما كبر أبنائنا، افتتحنا مطعم مارميلاتا."
ما بدأ كمطعم صغير يقدم البيتزا أيام الخميس فقط، تحول إلى جوهرة طهي فريدة. تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، حيث يجذب "مارميلاتا" الزبائن بأجوائه الدافئة وتصميمه الجذاب وندرته التي زادت من جاذبيته.
في قلب سوق الميناء، افتتح "مارميلاتا" أبوابه في عام 2019 بهدف بسيط: منح أبناء داغستاني، "إميل" و"سيباستيان"، أول وظيفة لهما بعد المدرسة. وعلق داغستاني قائلاً: "لم أرغب في أن يكبر أطفالي داخل فقاعة من الامتيازات والدلال."
عندما بدأ "مارميلاتا"، كان يعمل فقط مساء الخميس. وقال داغستاني: "لم تكن هناك قائمة طعام، كنا نقدم ما نحصل عليه من السوق في نفس اليوم. الناس كانوا ينتظرون ساعات للحصول على بيتزا محضرة من أنقى وأطعم المكونات الطازجة. كان المكان صغيراً، مليئاً بالفوضى، لكن الناس أعجبوا به."
رغم أن اسم مخبز مارميلاتا يوحي بأنه مخبز، إلا أن التركيز كان دائماً على البيتزا. قال داغستاني: "خطتنا الأصلية كانت افتتاح مخبز، لكن النجاح الكبير الذي حققته البيتزا جعلنا لا نحتاج لصنع أي شيء آخر. الفكرة هي أن تستمع لما يريده مشروعك وأن تدعه ينمو بطريقته."
مع الوقت، زادت ساعات عمل مارميلاتا وبعد إغلاق استمر لعام كامل في 2023 بسبب تجديد سوق الميناء، انتقل المطعم من العمل ليوم واحد في الأسبوع إلى خمسة أيام، من 5 مساءً إلى 9:30 مساءً. وأصبح الحصول على حجز في المطعم أمراَ بالغ الصعوبة، والطوابير الطويلة للزبائن أصبحت جزءاَ من جاذبيته.
لكن داغستاني يقول إن سحر "مارميلاتا" يتجاوز مجرد الطعام. وأوضح: "الأمر يتعلق بالأجواء والشعور بالانتماء." المطعم، الذي يزخر بالمآزر الزرقاء الملكية، والزي الأبيض، والديكور الخزفي، ينبض بالدفء والأصالة. وأضاف: ""نحن لا نمثل مجرد مكان رائع لتناول الطعام؛ بل نمثل مكاناً رائعاً للعمل أيضاَ."
حتى أثناء جائحة كوفيد-19، حافظ مطعم مارميلاتا على لمسته الشخصية. "بدأنا ببيع الفوكاشا بدلاً من البيتزا. قام الناس بالحجز عبر الإنترنت، وتمكنا من التفاعل معهم شخصياً عندما حصلوا على طعامهم. لقد حافظ ذلك على حيوية العلاقة."
وبينما ينتشر الحديث والتكهنات حول أسباب قلة ساعات عمل "مارميلاتا"، مع شائعات تتراوح بين كونها خطة تسويقية ذكية أو التزامات داغستاني المهنية أو أسلوب المالك المسترخي، كشف داغستاني عن السبب الحقيقي قائلاً: "إن هذه القيود ليست استراتيجية؛ إنها مجرد واقع. مطبخنا صغير ولا يمكننا صنع أكثر من 450 بيتزا في الليلة."
وبما أن موقع مارميلاتا يُعتبر جزءاً من التراث الحديث، فإن التوسع ليس خياراً متاحاً. وبدلاً من ذلك، يعتزم داغستاني افتتاح متجر دونات مجاور لاستخدام مطبخه في صناعة المزيد من العجينة للبيتزا.
في أيامه الأولى، كان داغستاني وابنه الأصغر سيباستيان يديران المطبخ بأنفسهما، ولكن المطعم الآن يوظف 25 موظفاً. إن داغستاني مستعد للوقوف خلف الموقد مرة أخرى مع مشروعه الجديد، وهو متجر ساندويتشات يُدعى "بارباسي" في سوق الميناء. وقال: "أحد أعظم مصادر سعادتي في المكان الجديد هو أنني سأعود للطهي وصنع الخبز مرة أخرى."
بالنسبة لداغستاني، فقد اكتملت الرحلة. "لقد عملت في المطاعم طوال حياتي، بدءاً من سن السادسة عشرة. ومن المفارقات أن وظيفتي الأولى كانت نادلاً في مطعم بيتزا في فرجينيا".