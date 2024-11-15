مطالب الأطفال في الإمارات تزيد الأعباء المالية على الآباء

في البداية، كانت طلبات محمد مهذبة. لكن مع مرور الوقت، تحولت إلى طلب، واستسلم سعيد أخيراً واشترى آيفون 16 كلفه ما يقرب من 5200 درهم. قال سعيد، وهو مهندس في شركة إنشاءات: "لم يكن ذلك إنفاقاً مخططاً له، لكنه ظل يشعر بالنقص أمام أصدقائه. لم نكن نريده أن يمر بهذا".