مطالبات بساعات عمل مرنة لتخفيف العبء المالي لسالك ومواقف السيارات

وأشارت إلى أن "إدخال التنوع في أسعار هذه التدابير من شأنه أن يضفي مرونة إضافية على النظام، مما قد يعالج مشكلة الازدحام عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى ذلك (على سبيل المثال، في ساعات الذروة أو خلال الأحداث التي تولد حركة المرور). والهدف الأساسي هو تثبيط عزيمة جزء على الأقل من السائقين عن استخدام سياراتهم أو، في بعض الحالات، عن القيام بالرحلة على الإطلاق".