مطار رأس الخيمة الدولي يحقق طفرة قياسية بتجاوز 1.3 مليون مسافر

حقق مطار رأس الخيمة الدولي إنجازاً بارزاً بتجاوزه حاجز المليون مسافر العام الماضي، حيث استقبل 1.3 مليون مسافر. ويؤكد هذا الإنجاز النمو المتسارع للمطار وبروزه كمركز إقليمي رئيسي للطيران.
كما وسّع المطار شبكة رحلاته الدولية المجدولة لتصل إلى 16 وجهة، تشمل الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية وروسيا ومصر. ويمثل تجاوز حاجز المليون مسافر انتقال المطار من منشأة متوسطة الحجم إلى مطار رئيسي، مما يعكس نجاح استراتيجياته التشغيلية والتطويرية.
خلال عام 2025، أتم المطار سلسلة من المشاريع التطويرية، تضمنت تحديث مرافق الركاب، وتعزيز أنظمة المراقبة والعمليات، وتوسيع الربط الجوي لدعم قطاعي السياحة والتجارة. وقد نُفذت جميع المشاريع بنجاح، مما يضمن جاهزية المطار لتلبية متطلبات النمو المستقبلي.
أكد أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن هذا الإنجاز يبرهن على فاعلية استراتيجية المطار، قائلاً: "إنه يعكس التزامنا المستمر بتعزيز البنية التحتية والجاهزية التشغيلية والأمن، مع توفير تجربة سفر سلسة للركاب تماشياً مع المعايير الدولية".
كما دعمت دائرة الطيران المدني هذا النمو من خلال مبادرات مثل إطلاق نظام إدارة الطائرات بدون طيار (DMS)، وتشكيل شراكات استراتيجية مع سلطات الطيران المدني في دبي والفجيرة، وتنظيم ورش عمل توعوية وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركاء والمجتمع.
وشملت الإجراءات الأخرى تفعيل أنظمة إنذار المطار، وإدارة حركات الطائرات، وتطبيق لوحات بيانات المطار، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية. وقد تم تحقيق جميع الأهداف المخطط لها، كما جدد المطار شهادات الأيزو العالمية في مجالات البيئة والابتكار واستمرارية الأعمال والجودة، دون تسجيل أي مخالفات.
وحصلت الهيئة على المركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة عن فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة، كما أطلقت أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية ذات إقلاع وهبوط عمودي بالتعاون مع شركة "إكس بنج إيروهت" (XPENG AEROHT) الصينية.
وعلى الصعيد التشغيلي، سجل المطار نمواً قوياً مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 14% في عدد الوجهات، و51% في عدد المسافرين، و37% في حركة الطائرات. كما تحسن صافي الأرباح بنسبة 29.4%، مما يسلط الضوء على قدرة المطار على تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على خدمات عالية الجودة.
وعزا الشيخ سالم بن سلطان القاسمي هذه الإنجازات إلى قيادة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي، اللذين عززا ثقافة الابتكار والكفاءة والتميز التشغيلي.
تكرس هذه الإنجازات مكانة مطار رأس الخيمة الدولي كمركز إقليمي للربط الجوي، مما يدعم السياحة والتجارة والنمو الاقتصادي في الإمارة.