مطار دبي يمنح الأطفال جوازات سفر تذكارية لصيف مليء بالمغامرات

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في دبي، قد يصبح تصميم برنامج سياحي جذاب تحديًا للزائرين، حيث أصبحت معظم المعالم السياحية الخارجية غير قابلة للوصول تقريبًا.
لمساعدة القادمين إلى الإمارة على الاستفادة القصوى من إقامتهم، أعلنت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الأطفال الذين يصلون إلى مطار دبي الدولي سيحصلون على "جوازات سفر" تذكارية لمساعدتهم على التنقل في المدينة النابضة بالحياة التي تزدهر على مدار العام.
في مقطع فيديو نشره مكتب دبي الإعلامي على موقع X، يظهر الأطفال الذين يصلون إلى نقطة مراقبة جوازات السفر للأطفال وهم يتسلمون جوازات سفرهم من الضباط، ويصافحون مسؤولي المطار قبل ختم وثائق سفرهم الحقيقية.
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تُعدّ جوازات السفر الملونة دليلاً للزوار الصغار لاستكشاف المدينة، حيث تُزوّدهم ببرامج سياحية مُختارة وأدلة تفاعلية. باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) في جواز السفر، سيتم توجيه الأطفال إلى موقع "وجهات دبي" الإلكتروني للحصول على إرشادات حول الوجهات والأنشطة المُتاحة في دبي هذا الصيف.
وتعد هذه المبادرة ثمرة تعاون بين براند دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب.
تم إنشاء مكاتب هجرة خاصة للأطفال في مباني المسافرين 1 و2 و3 بمطار دبي الدولي في عام 2023 لجعل عملية الوصول "أكثر متعة وتفاعلية" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا.
وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب العام الماضي أن أكثر من 550 ألف طفل مروا عبر هذه المكاتب منذ افتتاحها لأول مرة.
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