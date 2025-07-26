مطار دبي يمنح الأطفال جوازات سفر تذكارية لصيف مليء بالمغامرات

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في دبي، قد يصبح تصميم برنامج سياحي جذاب تحديًا للزائرين، حيث أصبحت معظم المعالم السياحية الخارجية غير قابلة للوصول تقريبًا.

لمساعدة القادمين إلى الإمارة على الاستفادة القصوى من إقامتهم، أعلنت "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الأطفال الذين يصلون إلى مطار دبي الدولي سيحصلون على "جوازات سفر" تذكارية لمساعدتهم على التنقل في المدينة النابضة بالحياة التي تزدهر على مدار العام.

في مقطع فيديو نشره مكتب دبي الإعلامي على موقع X، يظهر الأطفال الذين يصلون إلى نقطة مراقبة جوازات السفر للأطفال وهم يتسلمون جوازات سفرهم من الضباط، ويصافحون مسؤولي المطار قبل ختم وثائق سفرهم الحقيقية.