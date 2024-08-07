مطار دبي يسهل التنقل بمواقف سيارات ملونة

هل تجد صعوبة في العثور على سيارتك في مواقف السيارات الواسعة بمطار دبي الدولي؟ لن يكون هذا هو الحال بعد الآن.

كشفت مطارات دبي يوم الأربعاء أنها ستطرح تطورات جديدة في الأشهر المقبلة في مطار دبي الدولي بما في ذلك مواقف السيارات المرمزة بالألوان لتسهيل التنقل.

"كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها مطارات دبي لتعزيز تجربة الضيوف، مع التركيز على التميز التشغيلي وتجارب السفر السلسة، سيتم طرح تطورات جديدة في الأشهر المقبلة. وقالت في بيان يوم الأربعاء إن ذلك يشمل مواقف سيارات مرمزة بالألوان لتسهيل التنقل.

يسافر مئات الآلاف من المقيمين والسياح من وإلى الصالات الثلاث في مطار دبي الدولي كل يوم، ويذهب آلاف الأشخاص لتوديع واستقبال عائلاتهم وأصدقائهم في المطار يومياً، وستعمل مواقف السيارات الجديدة المرمزة بالألوان على تسهيل التنقل لسائقي السيارات الذين يستخدمون مواقف السيارات في مطار دبي الدولي.

ووفقاً لموقع مطار دبي الدولي، تتراوح رسوم مواقف السيارات في المبنى رقم 1 من 15 درهماً للساعة إلى 125 درهماً في اليوم في المبنى رقم 2، ومن 5 دراهم إلى 125 درهمًا في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3. وتبلغ تكلفة كل يوم إضافي 100 درهم لمواقف السيارات.