مطار دبي يسهل التنقل بمواقف سيارات ملونة
هل تجد صعوبة في العثور على سيارتك في مواقف السيارات الواسعة بمطار دبي الدولي؟ لن يكون هذا هو الحال بعد الآن.
كشفت مطارات دبي يوم الأربعاء أنها ستطرح تطورات جديدة في الأشهر المقبلة في مطار دبي الدولي بما في ذلك مواقف السيارات المرمزة بالألوان لتسهيل التنقل.
"كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها مطارات دبي لتعزيز تجربة الضيوف، مع التركيز على التميز التشغيلي وتجارب السفر السلسة، سيتم طرح تطورات جديدة في الأشهر المقبلة. وقالت في بيان يوم الأربعاء إن ذلك يشمل مواقف سيارات مرمزة بالألوان لتسهيل التنقل.
يسافر مئات الآلاف من المقيمين والسياح من وإلى الصالات الثلاث في مطار دبي الدولي كل يوم، ويذهب آلاف الأشخاص لتوديع واستقبال عائلاتهم وأصدقائهم في المطار يومياً، وستعمل مواقف السيارات الجديدة المرمزة بالألوان على تسهيل التنقل لسائقي السيارات الذين يستخدمون مواقف السيارات في مطار دبي الدولي.
ووفقاً لموقع مطار دبي الدولي، تتراوح رسوم مواقف السيارات في المبنى رقم 1 من 15 درهماً للساعة إلى 125 درهماً في اليوم في المبنى رقم 2، ومن 5 دراهم إلى 125 درهمًا في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3. وتبلغ تكلفة كل يوم إضافي 100 درهم لمواقف السيارات.
ومن المثير للاهتمام أن "فلاي دبي" تسمح لركابها بالحجز المسبق لمواقف السيارات الخاصة بهم في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، مما يزيل متاعب تأمين أماكن لوقوف السيارات عند الوصول.
"يمكنك حجز مكان لوقوف السيارات مسبقاً في مطار دبي الدولي، المبنى رقم 2، لفترات طويلة وقصيرة الأجل عبر فلاي دبي مقابل 50 درهماً إماراتياً في اليوم، وما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة المقدم في تأكيد الحجز الخاص بك للدخول إلى موقف السيارات الذي حددته (الوصول A1 أو المغادرة A2)”.
أقل من 10 دقائق انتظار
أعلن مطار دبي الدولي، الأربعاء، أنه استقبل رقماً قياسياً بلغ 44.9 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي عدد حركات الطيران 216 ألف رحلة، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وكان الشهر الأكثر ازدحاما هو شهر يناير مع 7.9 مليون ضيف.
وكشف مطار دبي الدولي أن نظام المراقبة في الوقت الحقيقي الخاص به ساعد المطار على توقع ومنع طوابير الانتظار عبر نقاط الاتصال، مما يضمن رحلة أكثر سلاسة وكفاءة لجميع الضيوف.
خلال النصف الأول من عام 2024، انتظر 98% من الضيوف أقل من 10 دقائق عند مراقبة جوازات المغادرة، وانتظرت نفس النسبة أقل من 15 دقيقة عند مراقبة جوازات الوصول. وانتظر ما يصل إلى 95% من الضيوف عند الفحص الأمني عند المغادرة أقل من ثلاث دقائق.
بالإضافة إلى ذلك، كشف مطار دبي الدولي أنه سيقدم أيضاً رائحة عطر مميزة جديدة في المجلس لخلق جو ترحيبي في منشأة كبار الشخصيات.