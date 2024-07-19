مطار دبي يتعافى بسرعة من خلل إلكتروني عالمي
تأثرت بعض الخدمات الإلكترونية لحكومة دولة الإمارات بسبب الانقطاع السيبراني الذي أصاب المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم بالشلل. وأكد مطار دبي الدولي (DXB) أيضًا أن عملياته تأثرت مؤقتاً.
وحثت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، الجمهور على عدم إجراء أي تعاملات عبر بواباتها الإلكترونية، نظرا لتأثر بعض أنظمتها الإلكترونية بسبب "الخلل الفني العالمي"، موضحة أن خدمات المصادقة كانت من بين تلك التي تضررت. وقالت "ننصح العملاء بعدم إجراء أي معاملات حتى يتم حل هذه المشكلة."
وبعد فترة وجيزة، أصدرت وزارة الموارد البشرية تحذيراً مماثلاً، أكدت فيه اكتشاف مشكلات في بعض خدماتها الرقمية، وأن الفريق الفني يعمل حاليًا مع السلطات المعنية للتغلب على هذا التحدي".
وقد استؤنفت حركة الطيران من مطار دبي الدولي (DXB) بسرعة، بعد انقطاع النظام الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين رقم 1 و2، حسبما أكد متحدث باسم مطار دبي الدولي لصحيفة خليج تايمز.
وقال :"يعمل مطار دبي الدولي بشكل طبيعي بعد انقطاع النظام العالمي مما أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران. وأضاف المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، مما يسمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.
وفي بيان منفصل أُرسل إلى صحيفة الخليج تايمز، قالت "الاتحاد للطيران" إن الرحلات الجوية "ستعمل كالمعتاد يوم الجمعة (19 يوليو) في أعقاب مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تؤثر على المنظمات في جميع أنحاء العالم".
وأضاف المتحدث باسم شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها: "ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التأخير المحدود في الخدمات عبر شبكتها نتيجة للاضطراب العالمي".
ولم تبلغ شركة طيران الإمارات، الناقل الرئيسي في دبي، حتى الآن عن أي تأخير في حركة الطيران، لكنها أشارت إلى "قد يكون هناك تأخير في بعض مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم (19 يوليو)، بسبب الآثار المترتبة على تأخر المغادرة من بعض المطارات حول شبكتنا".
وقالت: "نحن على علم بالاضطراب العالمي في تكنولوجيا المعلومات ونراقب الوضع عن كثب. وأضاف المتحدث باسم طيران الإمارات: "يمكن للعملاء مراجعة موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا للحصول على أحدث معلومات الرحلة، وننصح بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عند حجزهم".
وأكدت فلاي دبي أيضاً أن انقطاع الشبكة العالمية لم يؤثر على عملياتها. "لم تؤثر مشكلة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالطرف الثالث على عملياتنا. وقال المتحدث باسم فلاي دبي: “نحن نواصل المراقبة عن كثب ونحن على اتصال مع المورد”.
وكانت المطارات في سنغافورة وبانكوك وهونج كونج والهند من بين المطارات المتضررة، حيث شوهدت طوابير طويلة عند مكاتب تسجيل الوصول. كما أوقفت شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز، جميع رحلاتها، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.
ويقال إن الخلل يعود الى تحديث سيئ ل"نظام كراود سترايك" Crowdstrike لتكنولوجيا الأمن السيبراني ومقرشركته في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعطل أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تقوم بتشغيل برامجها وعدم القدرة على التعافي.
"كراود سترايك"
وأوضح رياض كمال أيوب، خبير التكنولوجيا المقيم في الإمارات العربية المتحدة، أن كراود سترايك Crowdstrike هي شركة للأمن السيبراني توفر حلول حماية نقطة النهاية المستندة إلى السحابة، وهو مزود عالمي للتكنولوجيا والخدمات الأمنية التي تركز على تحديد التهديدات المتقدمة والهجمات المستهدفة".
وأوضح أيوب أن "مايكروسوفت تستخدم النظام Crowdstrike في جميع برامجها"، مما يثبت العلاقة بين انقطاع الخدمة وتعطل العديد من الأنظمة التي تديرها مايكروسوفت.
سبب الانقطاع
وقال أيوب أن سبب الانقطاع وفق الشركة: " الشركة تدعي أنها حاولت إجراء تحديث منتظم لكنه لم يكن متوافقاً وتعطلت الأنظمة.،ولا يستبعد خبراء الأمن السيبراني أيضًا احتمال وقوع هجوم ضار".
ونظرًا لاستخدام كراود سترايك Crowdstrike على نطاق واسع، فقد يتسبب في انقطاع الخدمة بشكل كبير في البنوك وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الآخرين.
وقال أيوب: "قد يواجه الجمهور بعض المضايقات وعليهم أن يحاولوا البقاء يقظين من المتسللين أثناء استخدام أنظمتهم".