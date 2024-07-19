مطار دبي يتعافى بسرعة من خلل إلكتروني عالمي

تأثرت بعض الخدمات الإلكترونية لحكومة دولة الإمارات بسبب الانقطاع السيبراني الذي أصاب المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم بالشلل. وأكد مطار دبي الدولي (DXB) أيضًا أن عملياته تأثرت مؤقتاً.

وحثت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، الجمهور على عدم إجراء أي تعاملات عبر بواباتها الإلكترونية، نظرا لتأثر بعض أنظمتها الإلكترونية بسبب "الخلل الفني العالمي"، موضحة أن خدمات المصادقة كانت من بين تلك التي تضررت. وقالت "ننصح العملاء بعدم إجراء أي معاملات حتى يتم حل هذه المشكلة."

وبعد فترة وجيزة، أصدرت وزارة الموارد البشرية تحذيراً مماثلاً، أكدت فيه اكتشاف مشكلات في بعض خدماتها الرقمية، وأن الفريق الفني يعمل حاليًا مع السلطات المعنية للتغلب على هذا التحدي".

وقد استؤنفت حركة الطيران من مطار دبي الدولي (DXB) بسرعة، بعد انقطاع النظام الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين رقم 1 و2، حسبما أكد متحدث باسم مطار دبي الدولي لصحيفة خليج تايمز.

وقال :"يعمل مطار دبي الدولي بشكل طبيعي بعد انقطاع النظام العالمي مما أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران. وأضاف المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، مما يسمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

وفي بيان منفصل أُرسل إلى صحيفة الخليج تايمز، قالت "الاتحاد للطيران" إن الرحلات الجوية "ستعمل كالمعتاد يوم الجمعة (19 يوليو) في أعقاب مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تؤثر على المنظمات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المتحدث باسم شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها: "ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التأخير المحدود في الخدمات عبر شبكتها نتيجة للاضطراب العالمي".

ولم تبلغ شركة طيران الإمارات، الناقل الرئيسي في دبي، حتى الآن عن أي تأخير في حركة الطيران، لكنها أشارت إلى "قد يكون هناك تأخير في بعض مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم (19 يوليو)، بسبب الآثار المترتبة على تأخر المغادرة من بعض المطارات حول شبكتنا".