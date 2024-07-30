مطار دبي ساحة رياضية نابضة بالحياة خلال الألعاب الأولمبية
اجتمع أفضل الرياضيين في العالم في باريس، العاصمة الفرنسية، لحضور الألعاب الأولمبية، بهدف الفوز بميداليات لبلدانهم في ما يعرف باسم "أعظم عرض على وجه الأرض"، وقد شاركت دبي في الحدث والحماس.
وأطلق مطار دبي الدولي، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، أول ألعاب DXB ويمكن الآن للركاب الذين يسافرون من أو عبر المبنى رقم 3 الفخم بالمدينة الاستمتاع "بإحساس" الألعاب من خلال التنافس في الأحداث الرياضية. والأكثر من ذلك، أنهم قادرون أيضاً على الفوز بميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية لجهودهم الرائعة.
من خلال تحويل المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم إلى احتفال بالروح الرياضية والتنوع الثقافي، حيث تتحول المنطقة العائلية في مطار دبي الدولي المبنى رقم 3 إلى ساحة رياضية نابضة بالحياة. في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، ويمكن للمسافرين الانغماس في الإثارة من خلال أنشطة مثل سباق الدراجات الهوائية لتحقيق النجاح، وتحدي متابعة كرة القدم، وركلات الترجيح في كرة السلة.
تنافس مع العائلة أو زملائك المسافرين واحصل على فرصة للفوز بالميداليات البرونزية والفضية والذهبية التي تأتي مع قسائم نقدية مثيرة، مما يضمن حصول المشاركين على المزيد من الأسباب للانضمام إلى المرح.
وقالت "ميشيل لي"، نائب رئيس العلامة التجارية والاتصالات في مطارات دبي: "يوفر أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم هذا الصيف منصة لتعزيز التنوع الدولي والاحتفال به، مما يجعله مناسبة مثالية للتوافق مع المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ونحن ملتزمون بتقديم تجارب لا تُنسى تلقى صدى لدى ضيوفنا، وننتظر بفارغ الصبر الفرحة والصداقة الحميمة التي ستلهمها ألعاب DXB."
وبالإضافة إلى الاحتفالات، يمكن للضيوف الاستمتاع بالبث المباشر للمهرجان الرياضي الدولي في مختلف منافذ المأكولات والمشروبات، والتي ستقدم قوائم خاصة لدعم البهجة الرياضية.
وتعزز هذه المبادرة الأجواء الاحتفالية، مما يضمن استمتاع المسافرين بالروح الرياضية طوال رحلتهم في مطار دبي الدولي.