مطار دبي ساحة رياضية نابضة بالحياة خلال الألعاب الأولمبية

وأطلق مطار دبي الدولي، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، أول ألعاب DXB ويمكن الآن للركاب الذين يسافرون من أو عبر المبنى رقم 3 الفخم بالمدينة الاستمتاع "بإحساس" الألعاب من خلال التنافس في الأحداث الرياضية. والأكثر من ذلك، أنهم قادرون أيضاً على الفوز بميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية لجهودهم الرائعة.

من خلال تحويل المركز الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم إلى احتفال بالروح الرياضية والتنوع الثقافي، حيث تتحول المنطقة العائلية في مطار دبي الدولي المبنى رقم 3 إلى ساحة رياضية نابضة بالحياة. في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، ويمكن للمسافرين الانغماس في الإثارة من خلال أنشطة مثل سباق الدراجات الهوائية لتحقيق النجاح، وتحدي متابعة كرة القدم، وركلات الترجيح في كرة السلة.