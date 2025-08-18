مطار دبي بلا توقف: ممر جديد ذكي ينهي إجراءات السفر في ثوانٍ

أصبح مطار دبي الدولي (DXB) يضم الآن ممرًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لعدد من المسافرين بالمرور عبر إجراءات الهجرة في ثوانٍ.

ووفقًا لصحيفة "الخليج" المحلية، فإن الخدمة الجديدة تسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالمرور في نفس الوقت، دون الحاجة للتوقف أو تقديم وثائق الهوية.

وقال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في دبي، إن أنظمة المطار الآن تتعرف على بيانات المسافرين حتى قبل وصولهم إلى نقاط التفتيش الحدودية.

وأضاف المري أن الممر الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يسرّع أيضًا الإجراءات ويضاعف من قدرة المطارات، حيث يمكن معالجة بيانات العديد من المسافرين في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في اكتشاف الانتهاكات حيث يحيل أي جواز سفر مشبوه مباشرة إلى خبراء التزوير.

وذكر المري أن الخدمة الجديدة هي الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم وتأتي كجزء من نظام متكامل يضع تجربة "السفر بلا حدود" في متناول المسافرين.

وحافظ مطار دبي الدولي على موقعه كأكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين لعام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI) العالمي.

انطباعات المسافرين

عبر العديد من المسافرين الذين مروا عبر الممر عن إعجابهم بالخدمة السريعة.

قال محمد عامر من سوريا: "سافرت مع عائلتي وكانت التجربة سلسة واستثنائية. أصبحت الإجراءات أسرع بكثير بفضل هذا الممر، حيث يمكن إتمام السفر الآن في وقت قياسي دون الحاجة للتوقف عند نقاط التفتيش الخاصة بجوازات السفر."

وأثنى مسافر آخر يدعى محمود بالو من كندا على جهود دبي في تبني أحدث التقنيات التي تساعد على تقليل وقت الانتظار ومنع الازدحام، مما يجعل تجربة السفر أكثر متعة وسلاسة، وفقًا لتقرير "الخليج".