مرحبًا بالمستقبل: رؤى خبراء لتحويل موقع مطار دبي الدولي لنموذج عمراني مستدام

أما البروفيسور جيسون كارلو، رئيس قسم العمارة في الجامعة الأميركية بالشارقة، فيرى أن التخطيط لمستقبل موقع مطار دبي الدولي يجب أن ينطلق من التحليل الدقيق للبيانات والاحتياجات الفعلية للمدينة، لا من مجرد أرقام الكثافة السكانية. ويشدد على أن عملية التطوير ينبغي أن تستند إلى فهم متعمق للتحولات الديموغرافية وأنماط التنقل المستقبلية، بما يضمن صياغة رؤية حضرية شاملة تدمج العمارة بالنسيج العمراني الأوسع للمدينة. وأضاف أن المطلوب ليس مجرد مشروع تجاري، بل بيئة حضرية متكاملة تتميز ببنية تحتية مرنة يسهل الوصول إليها، ونظام نقل عام فعّال، ومساحات عامة تخدم المجتمع في المقام الأول وتضع الإنسان قبل الاعتبارات المادية.