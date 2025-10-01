مرحبًا بالمستقبل: رؤى خبراء لتحويل موقع مطار دبي الدولي لنموذج عمراني مستدام

فيما تتجه أنظار العالم إلى خطط دبي لرسم مستقبل موقع مطارها الدولي التاريخي، تتصاعد نقاشات جوهرية حول كيفية استثمار هذا الفضاء الحضري الاستراتيجي ليصبح نموذجاً عالمياً يجسّد مفاهيم الاستدامة، وجودة الحياة، مع الحفاظ على إرث مكان ارتبط بتحوّل الإمارة إلى مركز عالمي منذ ستينيات القرن الماضي.
مطار يتجاوز وظيفته التقليدية
منذ افتتاح مدرجه الأول عام 1960، لم يكن مطار دبي الدولي مجرد بوابة سفر، بل تحوّل إلى محرك رئيسي لنمو المدينة ورمزا لطموحها العالمي. واليوم، ومع اقتراب الانتقال التدريجي للعمليات الجوية إلى مطار آل مكتوم الدولي الضخم جنوب الإمارة، يطرح السؤال: ما الذي ينتظر هذا الفضاء الحضري الاستراتيجي في قلب دبي النابض؟
فرصة لا تُقدر بثمن
مع توقع تجاوز عدد سكان دبي 4 ملايين نسمة بحلول 2026، وضغوط تصاعدية على الإسكان والمرافق العامة، يُنظر إلى الموقع الشاسع للمطار كأرضٍ بكر تحمل إمكانات هائلة للتنمية. غير أن خبراء العمران يحذرون من تحويله إلى مجرد مشروع عقاري ربحي قصير الأمد، داعين إلى رؤية أكثر شمولاً تستحضر البعد الإنساني، وتحافظ على ذاكرة المكان، وتحقق التوازن بين التوسع العصري والاستدامة.
أصوات أكاديمية تدعو للتغيير
الدكتورة رنا الشكعة، أستاذة التخطيط العمراني الزائرة في الجامعة الأميركية بالشارقة، تصف المطار بأنه جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة وزوارها، وقالت:" إن مطار دبي الدولي لم يكن يوماً مجرد منشأة بنية تحتية ضخمة، بل تحول على مر السنين إلى جزء راسخ من ذاكرة آلاف المسافرين وشاهداً حياً على مسيرة دبي الاستثنائية نحو العالمية.
وأكدت أن خطة إعادة تطوير الموقع تمثل فرصة تاريخية لا ينبغي أن تقتصر على تشييد مجمعات عقارية، بل أن تشكل نقطة تحول لإعادة صياغة مفهوم الحياة الحضرية بأكملها في الإمارة.
أما البروفيسور جيسون كارلو، رئيس قسم العمارة في الجامعة الأميركية بالشارقة، فيرى أن التخطيط لمستقبل موقع مطار دبي الدولي يجب أن ينطلق من التحليل الدقيق للبيانات والاحتياجات الفعلية للمدينة، لا من مجرد أرقام الكثافة السكانية. ويشدد على أن عملية التطوير ينبغي أن تستند إلى فهم متعمق للتحولات الديموغرافية وأنماط التنقل المستقبلية، بما يضمن صياغة رؤية حضرية شاملة تدمج العمارة بالنسيج العمراني الأوسع للمدينة. وأضاف أن المطلوب ليس مجرد مشروع تجاري، بل بيئة حضرية متكاملة تتميز ببنية تحتية مرنة يسهل الوصول إليها، ونظام نقل عام فعّال، ومساحات عامة تخدم المجتمع في المقام الأول وتضع الإنسان قبل الاعتبارات المادية.
استدامة وشمولية
الطرح الأكاديمي يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة. ويرى الخبراء أن المستقبل يكمن في تأسيس حيّز حضري يسهل التنقل فيه عبر شبكة النقل العام القائمة، يتسم بممرات خضراء وشوارع مظللة صالحة للمشي، ويعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيل بنيته التحتية، مع توفير مساكن بأسعار معقولة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
الذاكرة كجزء من المستقبل
ويتفق الخبراء على ضرورة إدماج الإرث الثقافي والمعماري للمطار في عملية التطوير، سواء من خلال فنون عامة مستوحاة من تاريخه أو عبر تصميمات عمرانية تضع بصمة المكان في قلب المشروع. فالمسألة لا تتعلق بمسح الماضي، بل بتحويله إلى قيمة مضافة للأجيال المقبلة.
فرصة لإعادة رسم المشهد العمراني
اقتصادياً، ترى دراسات أن إعادة تطوير المطار يمكن أن تخلق قيمة مضاعفة لدبي عبر تصميم فضاء حضري نابض بالحياة، لا مجرد مجمع عقاري فاخر مترف. ومع خطط الإمارة لتوفير 300 ألف وحدة سكنية حتى 2028، يبرز الموقع كخيار مثالي لخلق مجتمعات أكثر توازناً، توفر بدائل عملية للسكان بعيداً عن الأطراف المزدحمة.
نحو نموذج عالمي
وعلى وقع التحديات العالمية المتمثلة في تغيّر المناخ والتباينات الاقتصادية والاجتماعية، تلوح أمام دبي فرصة ذهبية لتقديم نموذج عمراني مبتكر يوازن بين الإنسان والبيئة والاقتصاد. وإذا ما تبنت الإمارة هذه الرؤية الطموحة، والتي تتماشى بشكل كامل مع رؤية دبي الذكية، كما تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الأكثر شمولاً، والتي تركّز على تعزيز الاستدامة والتنويع الاقتصادي فإن تحويل موقع مطار دبي الدولي لن يكون مجرد مشروع تطوير، بل خطوة مفصلية تكتب فصلاً جديداً في قصة المدينة التي صنعت من مستقبلها علامة فارقة في الحاضر.