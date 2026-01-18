مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً عام 2025

حافظ مطار دبي الدولي (DXB) على تصنيفه العالمي الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحامًا في عام 2025 بـ 62.4 مليون مقعد، محافظًا على صدارته الطويلة الأمد منذ عام 2024 و2023 و2019، وفقًا لـ OAG.
شهدت سعة شركات الطيران في مطار دبي الدولي نموًا كبيرًا منذ عام 2019، حيث زادت المقاعد بنسبة 16 بالمائة ونمت السعة بنسبة أربعة بالمائة على أساس سنوي. وقالت شركة بيانات الطيران العالمية:
بشكل عام، احتفظ مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL) في الولايات المتحدة بمكانته كأكثر المطارات ازدحامًا في العالم في عام 2025 بـ 63.1 مليون مقعد، محافظًا على صدارته الطويلة الأمد من عامي 2024 و2019.
بينما تشمل أرقام مطار دبي حركة الركاب الدولية فقط، فإن مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL) في الولايات المتحدة يشمل المقاعد المحلية والدولية على حد سواء. وبالتالي، بشكل عام، احتفظ مطار أتلانتا بمكانته كأكثر المطارات ازدحامًا في العالم في عام 2025 بـ 63.1 مليون مقعد.
كان مطار دبي الدولي (DXB) أكثر ازدحامًا من مطار أتلانتا لعدة أشهر من عام 2025.
في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن عدد الركاب الذين يمرون عبر مطار دبي الدولي (DXB) سيصل إلى 95.3 مليون بنهاية عام 2025.
يرى غريفيث أن مطار دبي الدولي سيتجاوز حاجز 100 مليون مسافر بحلول عام 2027.
في عام 2025، كان لدى مطار دبي 13.5 مليون مقعد دولي إضافي مقارنة بثاني أكبر مطار دولي، مطار لندن هيثرو (LHR).
جاء مطار لندن هيثرو (LHR) في المرتبة الثانية في عام 2025 بـ 49.0 مليون مقعد دولي، بزيادة قدرها 1 بالمائة مقارنة بعام 2024 و4 بالمائة فوق مستويات عام 2019.
تتركز المطارات الأكثر ازدحامًا بشكل كبير في أمريكا الشمالية وآسيا بسبب الأسواق المحلية الكبيرة جدًا في الولايات المتحدة والصين، مع أربعة مطارات في أمريكا الشمالية وثلاثة في آسيا، بالإضافة إلى اثنين في أوروبا وواحد في الشرق الأوسط.
حافظ مطار إنتشون الدولي في سول (ICN) على المركز الثالث بـ 43.0 مليون مقعد، بنمو 3 بالمائة مقارنة بعام 2024، ويقع الآن بنسبة 2 بالمائة فوق مستويات عام 2019، مما يشير إلى تعافٍ كامل في السفر الدولي بالمطار.
احتل مطار شانغي سنغافورة (SIN) المرتبة الرابعة بـ 42.6 مليون مقعد، بزيادة 3 بالمائة على أساس سنوي، مما أعاد السعة إلى مستويات عام 2019.
سجل مطار هونغ كونغ الدولي (HKG) أكبر زيادة سنوية في المراكز العشرة الأولى، بنمو 12 بالمائة ليصل إلى 38.7 مليون مقعد في عام 2025، مما نقله إلى المركز الثامن. على الرغم من هذا التعافي القوي، لا يزال مطار هونغ كونغ الدولي أقل بنسبة 14 بالمائة من مستويات السعة لعام 2019.
سجل مطار إسطنبول، تركيا، أيضًا نموًا قويًا جدًا في عام 2025، حيث وصل إلى 41.2 مليون مقعد دولي، بزيادة 7% عن عام 2024. شهد المطار أكبر نمو مقارنة بعام 2019، بزيادة 27%، مما يعكس ظهوره السريع كمركز عالمي رئيسي.
احتل مطار فرانكفورت الألماني المرتبة التاسعة بـ 36.4 مليون مقعد، بزيادة اثنين بالمائة مقارنة بعام 2024، ولكنه لا يزال متأخرًا بثمانية بالمائة عن عام 2019.
احتفظ مطار الدوحة القطري بالمركز العاشر بين أكثر المطارات الدولية ازدحامًا بـ 32.7 مليون مقعد، بزيادة واحد بالمائة على أساس سنوي و20 بالمائة متقدمًا على عام 2019.