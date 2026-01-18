مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً عام 2025

سجل مطار هونغ كونغ الدولي (HKG) أكبر زيادة سنوية في المراكز العشرة الأولى، بنمو 12 بالمائة ليصل إلى 38.7 مليون مقعد في عام 2025، مما نقله إلى المركز الثامن. على الرغم من هذا التعافي القوي، لا يزال مطار هونغ كونغ الدولي أقل بنسبة 14 بالمائة من مستويات السعة لعام 2019.