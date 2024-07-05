مطارات دبي: ضوابط على غير المسافرين في فترات الذروة

وستصل حركة المرور إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 14 يوليو، حيث من المقرر أن يستقبل مطار دبي الدولي 840 ألف مسافر، مما يمثل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً. ومن المتوقع أن يكون يوم 13 يوليو هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يصل عدد المسافرين إلى 286000 مسافر. وفي المتوسط، سيتعامل المطار مع حوالي 274.000 مسافر يومياً خلال فترة الذروة.