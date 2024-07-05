مطارات دبي: ضوابط على غير المسافرين في فترات الذروة
أعلنت سلطات مطار دبي عن بعض القيود والضوابط المفروضة على غير المسافرين، حيث يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لفترة ذروة السفر في العطلة الصيفية من 6 إلى 17 يوليو. ولا تزال المدارس في الإمارات العربية المتحدة مغلقة في شهري يوليو وأغسطس، مما يجعله الوقت الأكثر شعبية في العام لسفر العائلات.
وكما كانت ذروة السفر قبل عيد الأضحى، لن يُسمح إلا للركاب بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة. ونصحت السلطات أولئك الذين يوصلون الركاب إلى المطار بوداعهم في المنزل.
بالإضافة إلى ذلك، يقتصر الوصول إلى الساحات الأمامية للقادمين في كل من مبنيي الركاب 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار المرخصة فقط.
ومن المتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي "زيادة كبيرة" في حركة المرور في الفترة من 6 إلى 17 يوليو، مع توقع وصول إجمالي 3.3 مليون ضيف ومغادرته عبر مبانيه. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يسافر 914 ألف مسافر من مطار دبي الدولي.
وستصل حركة المرور إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 14 يوليو، حيث من المقرر أن يستقبل مطار دبي الدولي 840 ألف مسافر، مما يمثل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً. ومن المتوقع أن يكون يوم 13 يوليو هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يصل عدد المسافرين إلى 286000 مسافر. وفي المتوسط، سيتعامل المطار مع حوالي 274.000 مسافر يومياً خلال فترة الذروة.
ويُنصح ركاب "فلاي دبي" بالوصول قبل أربع ساعات على الأقل من موعد المغادرة، في حين يجب على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي "في موعد لا يتجاوز ثلاث ساعات" قبل موعد المغادرة المقرر.
ومن المتوقع أن يكون هذا الصيف مزدحماً بشكل استثنائي، حيث أعلنت "دناتا"، مزود خدمات السفر، عن زيادة بنسبة 35% في حجوزات السفر الدولي خلال شهري يوليو وأغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وطلبت طيران الإمارات في وقت سابق من الركاب الوضع في حسبانهم زيادة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار.
ونصحت مطارات دبي، التي تدير مطار دبي الدولي، المسافرين بما يلي: “استخدم مترو دبي للوصول من وإلى المطار وبين المبنيين رقم 1 و3 لتجنب ازدحام الطرق."
"ننصح جميع المسافرين بإتاحة وقت إضافي لتسجيل الوصول والفحص الأمني وعمليات الصعود إلى الطائرة لضمان رحلة سلسة."
تتضمن نصائح السفر الأخرى المقدمة من مشغل المطار ما يلي:
تعرف على قواعد الأمتعة المسموح بها وأنظمة التعبئة الخاصة بشركة الطيران الخاصة بك. تحقق من ذلك مسبقاً لتجنب مفاجآت اللحظة الأخيرة.
وفر الوقت في الفحص الأمني من خلال الاستعداد. ضع العناصر المعدنية - الساعة والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية والحزام - في حقيبة يدك واتبع الإرشادات التوجيهية لحمل السوائل والرذاذ والمواد الهلامية.
يمكن للعائلات التي لديها أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تسريع عملية مراقبة جوازات السفر باستخدام البوابات الذكية.
تذكر أن تضع البطاريات الاحتياطية وشواحن الجوالات اللاسلكية ( بور بانك) في حقيبة يدك.