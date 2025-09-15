مطارات دبي تُعزز سهولة السفر لأصحاب الهمم بـ520 جهاز مساعدة سمعية

أنجزت مطارات دبي تركيب أكثر من 520 حلقة سمعية في جميع المحطات الثلاثة لمطار دبي الدولي (DXB)، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول للمسافرين الذين يعانون من ضعف السمع.
وقالت الشركة التي تدير مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين في دبي إن أجهزة المساعدة السمعية استهدفت مواقع رئيسية في المطار، بما في ذلك مكاتب تسجيل الوصول، ومكاتب الهجرة، وبوابات الصعود إلى الطائرة، ومكاتب المعلومات.
ولتوضيح كيفية عمل النظام، أضافت الشركة أنه يسمح للمستخدمين بالاتصال تلقائيًا عن طريق تفعيل إعداد "T" (ملف الهاتف) على أجهزتهم، دون الحاجة إلى اقتران أو معدات إضافية.
وأكدت مطارات دبي أن التركيب تم إنجازه بأقل قدر من الانقطاع في عمليات المطار، وقالت إن العاملين في الخطوط الأمامية تلقوا تدريباً متخصصاً لدعم الضيوف من أصحاب الهمم.
وتتماشى هذه الخطوة مع قانون التصميم الشامل في دبي، الذي يفرض الوصول الشامل إلى الأماكن العامة والبنية التحتية للنقل في الإمارة.
في عام 2024، افتتح مطار دبي الدولي "منطقة تخفيف التوتر" الهادئة خصيصًا لأصحاب الهمم.
يقع هذا المكان في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB)، وهو واسع بما يكفي لاستيعاب الكراسي المتحركة ومجهز بميزات تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد والإعاقات البصرية وضعف السمع وغيرهم.
في عام 2024، استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، مسجلاً أعلى معدل سنوي في تاريخه. وحافظ على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحامًا من حيث حركة المسافرين الدوليين لعام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI).
