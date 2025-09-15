مطارات دبي تُعزز سهولة السفر لأصحاب الهمم بـ520 جهاز مساعدة سمعية

أنجزت مطارات دبي تركيب أكثر من 520 حلقة سمعية في جميع المحطات الثلاثة لمطار دبي الدولي (DXB)، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول للمسافرين الذين يعانون من ضعف السمع.

وقالت الشركة التي تدير مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين في دبي إن أجهزة المساعدة السمعية استهدفت مواقع رئيسية في المطار، بما في ذلك مكاتب تسجيل الوصول، ومكاتب الهجرة، وبوابات الصعود إلى الطائرة، ومكاتب المعلومات.

ولتوضيح كيفية عمل النظام، أضافت الشركة أنه يسمح للمستخدمين بالاتصال تلقائيًا عن طريق تفعيل إعداد "T" (ملف الهاتف) على أجهزتهم، دون الحاجة إلى اقتران أو معدات إضافية.

وأكدت مطارات دبي أن التركيب تم إنجازه بأقل قدر من الانقطاع في عمليات المطار، وقالت إن العاملين في الخطوط الأمامية تلقوا تدريباً متخصصاً لدعم الضيوف من أصحاب الهمم.

وتتماشى هذه الخطوة مع قانون التصميم الشامل في دبي، الذي يفرض الوصول الشامل إلى الأماكن العامة والبنية التحتية للنقل في الإمارة.