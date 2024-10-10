مطارات دبي تدعم تجربة سفر سهلة لأصحاب الهمم

وفي معرض تأكيده على أهمية هذه الشراكة، قال جمال الحاي: "يُعدّ التعاون مع هيئة تنمية المجتمع جزءاً هاماً من مهمتنا المتمثلة في جعل مطاراتنا مكاناً أكثر شمولاً. كما تساعدنا خبراتهم في تلبية احتياجات محددة لجميع مستخدمي مطارات دبي، ووضع معيار جديد لكيفية دعم المطارات لجميع المسافرين. وتعبر مذكرة التفاهم هذه عن تضافر جهودنا لتذليل التحديات وبناء مستقبل يكون فيه السفر الجوي ميسراً وسهلاً للمسافرين من أصحاب الهمم".