مطارات دبي تدعم تجربة سفر سهلة لأصحاب الهمم
بهدف جعل السفر والمطارات أكثر شمولاً لأصحاب الهمم، تخطط مطارات دبي لتضمين خدمات متكاملة متعددة مثل ربط الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بمتخصصي لغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو، باستخدام منصة "سند' للتواصل.
كما سيتعاون مشغل مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي مع هيئة تنمية المجتمع لتنظيم فعاليات مجانية لأصحاب الهمم.
سيتم إعداد تقويم سنوي مشترك للأحداث، حيث تخطط مطارات دبي وهيئة تنمية المجتمع لتنظيم فعاليات مجانية بالتعاون مع مراكز أخرى لأصحاب الهمم. كما سيساعد هذا التعاون في دعم مشروع التوحد في مطار دبي الدولي، والحملات الترويجية المشتركة، والتدريب المعزز للموظفين، والمساهمة في مبادئ تصميم المطارات الشاملة.
وستقوم مطارات دبي بإعداد خريطة لخدمة مركز سند للتواصل داخل مراكزها، وسيتم توفير المعدات اللازمة وتدريب الموظفين في الخطوط الأمامية لتسهيل التواصل بشكل أكثر سلاسة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار مذكرة تفاهم تاريخية تم توقيعها بين مطارات دبي وهيئة تنمية المجتمع في اكسبو أصحاب الهمم الدولي.
وتدعم الشراكة أيضاً دمج بطاقة سند الذكية، التي تقدم امتيازات وخدمات مخصصة للأفراد من أصحاب الهمم. وستساعد مطارات دبي في بناء قاعدة بيانات لتصميم برامج مستهدفة وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مطارات دبي على مواءمة عملياتها مع القنوات الحالية لهيئة تنمية المجتمع لحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان بيئة آمنة خالية من التمييز.
ويتضمن ذلك ربط النظام بمنصة خدمة العملاء الخاصة بهم للاستجابة السريعة والفعالة لأي مشاكل.
وكانت مطارات دبي قد قدمت في وقت سابق العديد من المبادرات لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك برنامج "حبل عباد الشمس للإعاقات الخفية" (Sunflower Lanyard)، الذي يحدد بشكل سري الضيوف ذوي الإعاقات الخفية ويمنحهم إمكانية الوصول إلى المسارات ذات الأولوية ومسار مناسب للأشخاص المصابين بالتوحد.
يقدم مخطط ما قبل السفر دليلاً مرئياً لتسهيل التنقل، كما يعمل برنامج تدريبي مخصص لـ 33000 موظف على تعزيز فهم الإعاقات المرئية وغير المرئية. ويشمل الدعم الإضافي للأشخاص ذوي الإعاقة في مطار دبي الدولي مواقف مجانية للسيارات، وسيارات أجرة مخصصة، وخدمات الكراسي المتحركة، والمساعدة المتخصصة في الجمارك.
وقع مذكرة التفاهم سعادة جمال الحاي نائب الرئيس لمطارات دبي وميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وبحضور كبار الممثلين من كلا المؤسستين ومجتمع الطيران الموجود في اكسبو أصحاب الهمم الدولي.
ومن خلال تبادل الموارد والمعرفة، تهدف الجهتان إلى المساهمة في أجندة دبي الاجتماعية الأوسع نطاقاً، وضمان أن يصبح مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي مكاناً يشعر فيه كل ضيف بالترحيب والدعم.
وفي معرض تأكيده على أهمية هذه الشراكة، قال جمال الحاي: "يُعدّ التعاون مع هيئة تنمية المجتمع جزءاً هاماً من مهمتنا المتمثلة في جعل مطاراتنا مكاناً أكثر شمولاً. كما تساعدنا خبراتهم في تلبية احتياجات محددة لجميع مستخدمي مطارات دبي، ووضع معيار جديد لكيفية دعم المطارات لجميع المسافرين. وتعبر مذكرة التفاهم هذه عن تضافر جهودنا لتذليل التحديات وبناء مستقبل يكون فيه السفر الجوي ميسراً وسهلاً للمسافرين من أصحاب الهمم".
وقالت سعادة حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: "نفخر بشراكتنا مع مطارات دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم، والتعاون معاً لتعزيز تجربة السفر لأصحاب الهمم، وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة نحو تحقيق بيئة دامجة تتيح لأصحاب الهمم التمتع بحقهم في السفر بما يضمن تسهيل حصولهم على احتياجاتهم ومتطلباتهم".