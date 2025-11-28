مطارات دبي تحتفل بعيد الاتحاد ال54 بإحياء أجواء الفريج التراثي

احتفلت مطارات دبي بالذكرى الرابعة والخمسين لـعيد الاتحاد﻿ لدولة الإمارات العربية المتحدة في مطار دبي الدولي (DXB) بفعالية مستوحاة من مفهوم الفريج﻿ الإماراتي التقليدي، الأحياء القديمة التي كانت قلب الحياة المجتمعية في الدولة. وجاءت الاحتفالية، التي أقيمت ضمن مبادرات "عام المجتمع"، لتجسد قيم الوحدة والانتماء والتلاحم التي تميز الثقافة الإماراتية.