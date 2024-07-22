مطارات أبوظبي تعزز الأمان بالبوابات الذكية

أعلنت مطارات أبوظبي، يوم الأحد، عن إطلاق مشروع البصمة الحيوية "السفر الذكي" الذي سيوفر خدمة التسجيل الآلي للمسافرين، وتسليم الأمتعة بالخدمة الذاتية، والتحقق من الهوية عبر التعرف على الوجه عند البوابات الإلكترونية وبوابات الصعود إلى الطائرة، مما يلغي حاجة المسافرين إلى وثائق السفر أو التفاعل المباشر مع موظفي المطار.

وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لدمج أنظمة المصادقة البيومترية في جميع نقاط الاتصال الأمنية ونقاط اتصال العمليات في المطار.

ويستخدم المشروع قواعد بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للتحقق من هوية المسافرين تلقائياً باستخدام التكنولوجيا البيومترية، مما يلغي الحاجة إلى التسجيل المسبق للمسافرين المغادرين.

قامت مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران بتطبيق الأنظمة البيومترية عبر نقاط اتصال متعددة في المطار كجزء من إطلاق المبنى الجديد في مطار زايد الدولي في نوفمبر 2023.

وشمل ذلك خدمة التسجيل الآلي للمسافرين، وتسليم الأمتعة بالخدمة الذاتية، والتحقق من الهوية عبر التعرف على الوجه عند البوابات الإلكترونية وبوابات الصعود، دون الحاجة إلى وثائق السفر أو التفاعل المباشر مع موظفي المطار.

وبدأت مطارات أبوظبي في تنفيذ مرحلة أخرى من هذا المشروع من خلال تفعيل أنظمة البصمة الحيوية لخمس شركات طيران إضافية عند تسجيل الوصول، وعند جميع بوابات الصعود إلى الطائرة، واستحداث بوابات إلكترونية جديدة في مناطق العبور المخصصة لتسجيل البيانات البيومترية للمسافرين وتسهيل التعرف على الوجه. وتشمل التوسعة المستقبلية أيضاً صالة الاتحاد للطيران ومتاجر السوق الحرة.