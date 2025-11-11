مطارات أبوظبي تطلق مشروع التاكسي الطائر لتعزيز ربط المطار بالمدينة

وقالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يمثل هذا التفويض تصويتًا جريئًا بالثقة في قدرتنا على قيادة مستقبل التنقل من الجيل الجديد. فمع تطور التكنولوجيا وازدياد الطلب على حلول الحركية المستدامة والفعالة، تمثل سيارات الأجرة الجوية امتدادًا طبيعيًا لدورنا كمشغل للمطارات. لقد كان للتعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز النقل المتكامل، والهيئة العامة للطيران المدني دور أساسي في تحويل هذه المبادرة الطموحة إلى واقع ملموس، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ترابطًا وابتكارًا واستدامة لدولة الإمارات."