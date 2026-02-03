مصفوت 2025: التاريخ ينتصر..و"قرية الأفلاج" أيقونة سياحية

مصفوت — القابعة في أحضان جبال الحجر — التي كانت ذات يوم قرية معزولة تعتمد على ذاتها وتنشد الأمان، ازدهرت الآن لتصبح وجهة سياحية عالمية، بعدما تُوجت مؤخراً بلقب "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025 من قبل منظمة السياحة العالمية.

هذه هي قصة مجتمع نجح، بتوجيهات قيادة حكيمة، في التغلب على الشدائد ليصبح نموذجاً مشرقاً لتقدم دولة الإمارات.

أرض الجبال والوديان

لطالما كانت جغرافيا مصفوت هي الميزة التي تحدد هويتها. تقع المنطقة جنوب الدولة بالقرب من حتا، وتمتد على مساحة تقارب 86.62 كيلومتر مربع، وتحيط بها جبال الحجر، بما في ذلك القمم البارزة مثل جبل "دفتا"، وجبل "ليشين"، والجبل الأبيض.

يقول الدكتور سيف بن عبود البدواوي، من أبناء مصفوت المولود في عام 1960 والباحث الرئيسي في تراث عجمان: "أهل منطقة مصفوت مسالمون بطبيعتهم، كانوا يبحثون فقط عن مكان آمن يتوفر فيه المأكل والمشرب".

وفرت الجبال دفاعاً طبيعياً، كما جعلت الأرض الخصبة — التي ترويها أنظمة الأفلاج القديمة والعديد من الوديان — منها مكاناً مثالياً للاستقرار. وأوضح الدكتور سيف أن اسم "مصفوت" مشتق على الأرجح من الكلمة العربية "مصفوفة"، في إشارة إلى وقوع القرية بين الجبال. ومع ذلك، يعزو البعض الاسم إلى صفاء مياهها، من كلمتي "صافي" و"صفاء".