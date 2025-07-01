مسكوكات ذهبية وفضية من فئة 40 غراماً تكريماً لـ"زايد وراشد"

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة تكريماً لحملة "زايد وراشد".
ويأتي هذا الإصدار تخليداً لذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتجسيداً لدور القائدين في تأسيس الاتحاد، وتعزيزاً للهوية الوطنية والولاء لدى أفراد المجتمع المحلي.
العملة الذهبية، وزنها 40 غرامًا وقطرها 40 ملم، تحمل صورة القائدين زايد وراشد، بينما يحمل وجهها الخلفي شعار الدولة محاطًا باسم "المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة" باللغتين العربية والإنجليزية. ستكون العملة الذهبية متاحة للشراء حصريًا من خلال المقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي.
العملة الفضية، وزنها 50 غرامًا وقطرها 50 ملم، تحمل صورة القائدين زايد وراشد على وجهها الأمامي. أما الوجه الخلفي، فيحمل شعار الدولة، مع نقش "المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة" باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب عبارة "عملة تذكارية" باللغة العربية.
ستكون العملة الفضية متاحة للشراء عبر موقع البنك المركزي تحت قسم عملياتنا / العملات والعملات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يأتي هذا الإصدار في إطار حملة "زايد وراشد"، الهادفة إلى ترسيخ قيم الوحدة والتنمية التي قامت عليها دولتنا، وتسليط الضوء على المحطات الملهمة في مسيرتهما. ونؤكد التزامنا بتخليد تاريخنا الوطني وترسيخه في نفوس الأجيال القادمة".
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