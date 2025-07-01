مسكوكات ذهبية وفضية من فئة 40 غراماً تكريماً لـ"زايد وراشد"

العملة الفضية، وزنها 50 غرامًا وقطرها 50 ملم، تحمل صورة القائدين زايد وراشد على وجهها الأمامي. أما الوجه الخلفي، فيحمل شعار الدولة، مع نقش "المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة" باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب عبارة "عملة تذكارية" باللغة العربية.