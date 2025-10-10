مصرع أب وطفله في خورفكان.. تحذير جديد من خطورة الانحراف المفاجئ

أظهرت نتائج التحقيق أن انحرافاً مفاجئاً لمركبة كان السبب وراء الحادث المأساوي الذي وقع مؤخراً في مدينة خورفكان، وأدى إلى وفاة أب إماراتي يبلغ من العمر 41 عاماً وطفله البالغ من العمر سبعة أشهر، بينما أصيبت الأم بجروح خطيرة لكنها لا تزال في حالة مستقرة في المستشفى.

وأوضحت شرطة الشارقة أن الحادث وقع مساء الإثنين 6 أكتوبر عند الساعة 8:55 تقريباً، عندما فقد الأب، الذي كان يقود السيارة ، السيطرة على المركبة إثر انحراف مفاجئ ليعبر الحاجز الأوسط للطريق ويصطدم بشكل مباشر بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس. وتعرض سائق السيارة الأخرى لإصابات متوسطة.

وأفادت السلطات أن فرق الطوارئ من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف استجابت بسرعة للحادث، حيث قدمت المساعدة الطبية الفورية ونقلت المصابين إلى المستشفى.

وأكد العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ للمركبة كانا السبب الرئيسي في وقوع الحادث.

صلى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين في مسجد مقبرة الشرق، بحضور الأهل والأصدقاء وأفراد من المجتمع المحلي. وقد خلف الحادث أثراً بالغاً في مجتمع خورفكان، مسلطاً الضوء على أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة لتفادي وقوع مثل هذه المآسي.

وقد شهدت دولة الإمارات إجمالي 384 حالة وفاة على الطرق في عام 2024، بزيادة قدرها 32 حالة أو 9% عن عام 2023، و12% عن عام 2022. ويعد الانحراف المفاجئ أو تغيير المسار بشكل مفاجئ، والانشغال أثناء القيادة، والتتابع القريب، والإهمال أو قلة الانتباه، وعدم الالتزام بالمسارات الصحيحة من بين الأسباب الخمسة الأولى لحوالي 68% من الوفيات و62% من الإصابات المسجلة.

وجددت شرطة الشارقة دعوتها للسائقين بالالتزام بالسرعات المقررة، والانتباه خصوصاً في المنعطفات، وتجنب الانشغال بالعوامل الخارجية مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أن الالتزام بقوانين المرور يحمل أهمية أساسية للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.