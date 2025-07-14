مصادرة 3.5 مليون سلعة ضريبية غير قانونية في دبي

صادرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 3.5 مليون سلعة ضريبية غير مصرح بها وغير قانونية خلال مداهمة نفذتها مؤخراً لمنشأة في دبي.

وكشفت عمليات التفتيش التي قام بها مسؤولو الهيئة الاتحادية للجمارك عن عملية تهريب واسعة النطاق شملت منتجات تبغ ومشروبات مزيفة مخبأة داخل شحنات الملابس والأحذية.

وقُدِّر إجمالي الضريبة المستحقة على هذه السلع بنحو 133.2 مليون درهم. وأكدت الهيئة مصادرة جميع السلع غير القانونية نهائيًا، واستكمال التقييم الضريبي، وفرض الغرامات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

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وشملت البضائع المصادرة ما يلي:

1.56 مليون علبة سجائر

1.77 مليون علبة من أجهزة التدخين الإلكترونية وملحقاتها

111,360 علبة تبغ خام

4000 علبة تبغ الشيشة

121 عبوة من أكياس النيكوتين

4600 علبة من المشروبات الخاضعة للضريبة

ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي، وضمان الامتثال لقوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية المستهلكين. وقد شكّلت المنتجات المستوردة بشكل غير قانوني مخالفة واضحة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأكدت الجهات الاتحادية ضرورة التزام منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية بالضوابط الضريبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، التزامها بأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب الضريبي، باستخدام أحدث آليات الرقابة الإلكترونية المتطورة، بما في ذلك تطبيق الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجاته.

يحتوي كل طابع على بيانات مسجلة إلكترونيًا، يراجعها مفتشو الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من سداد الضريبة المستحقة. كما أكدت الهيئة التزامها بتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لضمان الامتثال لقوانين الضرائب في جميع إمارات الدولة السبع.