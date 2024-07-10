مصادرة المركبات المهملة في 9 مناطق بدبي

وقال سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، أنه تم تشكيل فريق مراقبة الشهر الماضي لتتبع المركبات والمعدات المهملة، والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة والقاطرات والمقطورات والقوارب. وضم هذا الطاقم فريقاً من هيئة الطرق والمواصلات وشركة للتعامل مع حجز المركبات المهملة.

وذكّرت البلدية السكان بضرورة إيجاد مكان مناسب لمركباتهم، خاصة إذا كانوا مسافرين.