مصادرة المركبات المهملة في 9 مناطق بدبي
أعلنتبلية دبي أنّ المركبات المهملة في 9 مراكز للتسجيل والاختبار في الإمارة ستتم مصادرتها إذا لم يقم أصحابها بتخليصها قريباً. حيث أصدرت البلدية 68 إنذاراً لتخليص المركبات و38 إعلاناً و30 رسالة نصية للمالكين الذين تركوا سياراتهم دون مراقبة لفترة طويلة في مواقف السيارات وساحات مراكز الاختبار.
وتستهدف الحملة المركبات المهملة في مراكز ورسان والقصيص وشامل محيصنة وواصل ند الحمر وتمام ومعرض العوير للسيارات والبرشاء والمميز وواصل الجداف.
وقالت الهيئة المدنية أنّ الحملة شهدت "معدل استجابة" بلغ 95 في المائة "في معالجة الوضع وإدارته بكفاءة".
وعند اكتشاف مركبة مهملة، تصدر السلطات أولاً تحذيراً لمدة يمكن أن تتراوح من ثلاثة إلى 15 يوماً، على حسب موقع السيارة وحالتها. إذا كانت المركبة مسجلة في دبي، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المالك. في حال عدم تخليص المركبة خلال المدة المحددة في الإشعار، يتم سحبها إلى ساحة الحجز في منطقة العوير. قبل بيعها بالمزاد العلني، ويمكن للمالك استردادها عن طريق الاتصال بالبلدية.
وقال سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، أنه تم تشكيل فريق مراقبة الشهر الماضي لتتبع المركبات والمعدات المهملة، والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة والقاطرات والمقطورات والقوارب. وضم هذا الطاقم فريقاً من هيئة الطرق والمواصلات وشركة للتعامل مع حجز المركبات المهملة.
وذكّرت البلدية السكان بضرورة إيجاد مكان مناسب لمركباتهم، خاصة إذا كانوا مسافرين.