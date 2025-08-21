مشروع يدعم أطفال الإمارات للجمع بين بيع "الكوكيز" والعمل الخيري وريادة الأعمال

لم يكن النجاح هدفًا سهلاً أبدًا. اليوم، لم يعد العمل الجاد كافيًا. ولا حتى العمل بذكاء. إنه أشبه برقصة من المهارات المتغيرة، وجمع المعلومات بسرعة، وتقديم حجة واضحة تدعم رأيك، وصياغة عرض تقديمي لا يمكن تجاهله.
بينما نسابق الزمن نحو مستقبل أكثر رقمية وسرعة من أي وقت مضى، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بناء جيل لديه منظور للتنقل في مياه الغد المليئة بالذكاء الاصطناعي (AI). ولهذا، يجب علينا أولاً تعليم الأطفال قواعد العالم ثم منحهم منظورًا كافيًا لرؤية ما هو خارج الصندوق.
لن تنجح طرق التدريس التقليدية؛ إذا كان التعلم عصريًا، فيجب أن تكون طريقة التعليم كذلك. وربما لهذا السبب ينجح تحدي "سناك تروبس" (Snack Troops) في الإمارات بشكل جيد. إنها مبادرة يقودها الأب والمعلم السابق الذي تحول إلى مدرب حياة، آدم زرقار، الذي تحدث إلى مجلة "ويكند" عن البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال لدى الأطفال في سن الدراسة.
الطريقة بسيطة: "لدينا وجبات خفيفة - كوكيز ووجبات صحية بحجم قضمة. إنها بمثابة علامتين تجاريتين صغيرتين أنشأناهما"، يقول آدم. اعتمادًا على التحدي الذي قبلته المدرسة، يُعطى الأطفال الذين يسجلون للمشاركة سلالًا (مجانية). "لدى الأطفال بعد ذلك ثلاثة أسابيع لبيع أكبر عدد ممكن من السلال. تحتوي كل سلة على 12 عبوة. وتذهب أرباح المدرسة من التحدي إلى الجمعية الخيرية التي تختارها".
"شاركت صفوف الخامس والسادس في مدرسة "جيمس فاوندز" في تحدي "سناك تروبس"، حيث قاموا ببيع كوكيز علامتهم التجارية "كوكي كابس" (Cookie Cubs) وممارسة ريادة الأعمال في سن مبكرة. تم تقديم أرباح المدرسة للجمعية الخيرية، وقد منح البيع من أجل قضية نبيلة الطلاب هدفًا وعزز ثقتهم بأنفسهم. أوصي بهذا التحدي لأي مدرسة مقرها في الإمارات. الدعم الذي تلقيته لتشغيله كان استثنائيًا"، تقول جايد كيلي، المديرة المساعدة لمدرسة "جيمس فاوندز" بدبي.
النتيجة: مجموعة شابة وساحرة من الطموحين المستعدين لتقديم حجج من أجل مبيعاتهم، والقيام ببعض مسك الدفاتر الأساسي، وحتى تعلم كيفية التعامل مع الرفض. يقول آدم: "قد يقوم الأشخاص في المدارس الثانوية بتعليم الأطفال هذه المهارات، ولكن لا يتم ذلك كثيرًا على مستوى المرحلة الابتدائية. كل هذا [التمرين يساعد في] بناء الثقة، وحل المشكلات، والمثابرة، والمرونة".
يوضح آدم أن بناء الثقة هو مفتاح النجاح ولا توجد طريقة أفضل من تجربة الحياة الواقعية لمساعدتك على القيام بذلك. يقول: "نعرف من بعض الشهادات، أن بعض الأطفال دخلوا في البرنامج وهم خجولون جدًا، ومتوترون في البداية، ثم بمرور الوقت، أصبحوا بائعين واثقين جدًا. وابتكروا بعض الطرق الإبداعية للبيع".
تُعدّ هذه المبادرة صدى لتقليد بيع الأطفال للحلويات للبالغين المألوفين - هل تتذكرون الكشافة؟ ولكن، بالطبع، في الإمارات نقوم بالأشياء بشكل مختلف قليلاً. على سبيل المثال، تماشيًا مع حملة حكومة الإمارات لجعل سكانها ومواطنيها أكثر صحة، فإن الوجبات الخفيفة التي يتم بيعها صحية بشكل عام. يقول آدم: "الوجبات الخفيفة الصحية مناسبة لعلبة الغداء، وصحية. أطفالي يحبونها". (الكوكيز هي حلوى؛ تختار المدارس المنتج الذي تريد بيعه).
على الرغم من المبادرة التي يُتوقع منهم إظهارها، إلا أنهم لا يُتركون لمفردهم. يوضح آدم: "نحن نقدم للمدارس خطط دروس تم إنشاؤها بالاشتراك مع المعلمين". "يُحقق البرنامج العديد من الأهداف للمدارس المتميزة. لدينا حوالي 12 خطة درس يمكن للمدارس القيام بها. إنه اختياري، لكننا نقدم ذلك".
بمجرد أن تسجل المدارس المشاركة (وتحصل على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية)، يجب عليها أيضًا تحديد الجمعية الخيرية التي قد ترغب في التبرع بأرباحها لها. ويضمن استخدام رموز QR والتطبيقات (لكل مدرسة تطبيقها الخاص) لمراقبة المبيعات والإيصالات أن يظل تحدي البيع عادلاً وشفافًا.
أولئك الذين يبيعون أكبر عدد من السلال خلال فترة التحدي يفوزون بجوائز مثل "إقامة في فندق من أحد رعاتنا (فندق روف)" بالإضافة إلى "تذاكر مدينة ملاهي".
يقول آدم: "أولئك الذين احتلوا المركزين الثاني والثالث، بالإضافة إلى المعلم الفائز في الفصل، حصلوا في الماضي على قسائم تجارب هدايا من راعٍ آخر - Wondergifts.ae".
بالإضافة إلى الجوائز الكبرى، هناك جوائز أسبوعية أيضًا لإبقاء الأطفال متحمسين ومخططين. "يحصلون على أسياخ صحية، أو يحصلون على بيتزا صحية من بيتزا إكسبرس (راعٍ آخر). قد يحصلون أيضًا على ألعاب لوحية. كان "الإمارات NBD فينويل" - راعينا الرئيسي، الذي قدم أيضًا للمدارس ورش عمل مجانية لمحو الأمية المالية للآباء - رائعًا"، كما أضاف، متذكرًا الرعاة الذين ساعدوا المبادرة.
تتغير مقاييس النجاح اليوم؛ النموذج التقليدي أصبح قديمًا. أضف إلى ذلك، حقيقة أن "الجيل ألفا" لديه إمكانية وصول مالي سهلة - وفقًا لتقرير ماستركارد، 94% من أعضاء الجيل ألفا لديهم حساب مصرفي والعديد منهم يستخدمون المحافظ الرقمية، ويستثمرون، ويمتلكون بطاقات ائتمان - وعلينا أن نضيف المرونة المالية إلى المهارات التي يحتاجون إلى بنائها. الخطوة الأولى: تعلم الثقافة المالية. الخطوة الثانية: الشعور بالراحة مع ريادة الأعمال. (في دبي، تأتي الدروس مع الكوكيز).