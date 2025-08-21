مشروع يدعم أطفال الإمارات للجمع بين بيع "الكوكيز" والعمل الخيري وريادة الأعمال

لم يكن النجاح هدفًا سهلاً أبدًا. اليوم، لم يعد العمل الجاد كافيًا. ولا حتى العمل بذكاء. إنه أشبه برقصة من المهارات المتغيرة، وجمع المعلومات بسرعة، وتقديم حجة واضحة تدعم رأيك، وصياغة عرض تقديمي لا يمكن تجاهله.

بينما نسابق الزمن نحو مستقبل أكثر رقمية وسرعة من أي وقت مضى، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بناء جيل لديه منظور للتنقل في مياه الغد المليئة بالذكاء الاصطناعي (AI). ولهذا، يجب علينا أولاً تعليم الأطفال قواعد العالم ثم منحهم منظورًا كافيًا لرؤية ما هو خارج الصندوق.

لن تنجح طرق التدريس التقليدية؛ إذا كان التعلم عصريًا، فيجب أن تكون طريقة التعليم كذلك. وربما لهذا السبب ينجح تحدي "سناك تروبس" (Snack Troops) في الإمارات بشكل جيد. إنها مبادرة يقودها الأب والمعلم السابق الذي تحول إلى مدرب حياة، آدم زرقار، الذي تحدث إلى مجلة "ويكند" عن البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال لدى الأطفال في سن الدراسة.

كيف يعمل البرنامج؟

الطريقة بسيطة: "لدينا وجبات خفيفة - كوكيز ووجبات صحية بحجم قضمة. إنها بمثابة علامتين تجاريتين صغيرتين أنشأناهما"، يقول آدم. اعتمادًا على التحدي الذي قبلته المدرسة، يُعطى الأطفال الذين يسجلون للمشاركة سلالًا (مجانية). "لدى الأطفال بعد ذلك ثلاثة أسابيع لبيع أكبر عدد ممكن من السلال. تحتوي كل سلة على 12 عبوة. وتذهب أرباح المدرسة من التحدي إلى الجمعية الخيرية التي تختارها".

"شاركت صفوف الخامس والسادس في مدرسة "جيمس فاوندز" في تحدي "سناك تروبس"، حيث قاموا ببيع كوكيز علامتهم التجارية "كوكي كابس" (Cookie Cubs) وممارسة ريادة الأعمال في سن مبكرة. تم تقديم أرباح المدرسة للجمعية الخيرية، وقد منح البيع من أجل قضية نبيلة الطلاب هدفًا وعزز ثقتهم بأنفسهم. أوصي بهذا التحدي لأي مدرسة مقرها في الإمارات. الدعم الذي تلقيته لتشغيله كان استثنائيًا"، تقول جايد كيلي، المديرة المساعدة لمدرسة "جيمس فاوندز" بدبي.