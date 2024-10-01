مشروع كبير في جزيرة ياس يتوقف مؤقتاً لمخالفات بيئية

أوقفت السلطات في أبوظبي مشروع بناء كبير في جزيرة ياس.

وقالت هيئة البيئة - أبوظبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشروع توقف مؤقتاً بسبب المخالفات المتكررة للمعايير البيئية.

ويأتي هذا القرار بعد عمليات تفتيش شاملة ومخاوف عامة بشأن زيادة تلوث المياه، بما في ذلك ارتفاع درجة العكارة والتغيرات الكبيرة في جودة المياه.

وأكدت الهيئة أن المشروع سيظل متوقفا حتى يتم تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق الامتثال البيئي الصارم.

وتقوم الجهات المختصة في الإمارة بإغلاق المنشآت التي تشكل خطراً على الصحة العامة، ومؤخراً تم إغلاق مطعمين في أبوظبي لمخالفتهما قوانين سلامة الغذاء.