مشروع قطار الاتحاد: إغلاق مخرج مليحة باتجاه دبي مؤقتاً

مع تسارع وتيرة العمل في مشروع "قطار الاتحاد" الوطني، أعلنت الجهات المعنية عن إغلاق مؤقت لأحد المخارج الحيوية ضمن المرحلة التطويرية الجديدة.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إغلاق مؤقت لمخرج طريق مليحة باتجاه الغرب (طريق دبي - الإمارات)، وذلك لأغراض إنشاء جسر مؤقت ضمن أعمال مشروع قطار الاتحاد.

وأفادت الوزارة بأن الإغلاق سيستمر اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل يوم السبت، الموافق 19 يوليو، وحتى الساعة 5 صباحاً من يوم الاثنين، 21 يوليو.

ودعت الجهات المعنية السائقين إلى تخطيط مساراتهم مسبقًا، واتباع اللوحات الإرشادية المنصوبة في مكان الإغلاق، والالتزام التام بقوانين وتعليمات المرور خلال فترة التنفيذ. وستعمل الدوريات المرورية والإشارات المؤقتة على تسهيل حركة السير وضمان سلامة المستخدمين.

وقد نشرت الوزارة خريطة توضيحية توضّح موقع الإغلاق المؤقت والتحويلات البديلة المعتمدة:

(صورة: وزارة الطاقة والبنية التحتية – الإمارات)

إغلاقات مرورية سابقة في الشارقة

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إغلاق مؤقت لعدد من الطرق الحيوية لمدة شهرين، تشمل الطرق الرابطة بين شارع مليحة والطريق الدائري بالشارقة، بالقرب من جسر الجامعة.

وبدأ الإغلاق في يوم الثلاثاء 1 يوليو، ويستمر حتى يوم السبت 30 أغسطس، كجزء من عملية تطوير البنية التحتية المرتبطة بمشروع قطار الاتحاد.

نظام نقل متكامل وفعّال

يُعد مشروع "قطار الاتحاد" شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، وتم تصميمه بهدف ربط الإمارات السبع ببعضها، وتوصيل الدولة بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف المشروع إلى توفير نظام نقل فعال وآمن لكل من البضائع والركاب، ويُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات من حيث تخفيف الازدحام المروري، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليص حركة الشاحنات الثقيلة على الطرق الرئيسية.

وقد تم إطلاق المشروع في عام 2009، ويغطي خط السكك الحديدية أكثر من 900 كيلومتر على مستوى الدولة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة من مدينة السلع في أقصى الغرب إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

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