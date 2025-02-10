مشروع السعادة بدبي: مبادرة"تشوبرا" لدعم أصحاب الهمم
على الرغم من عمره الذي لا يتجاوز 24 عاماً، يبرهن "بولكيت تشوبرا" أنه بالعزيمة والمثابرة يمكن تمهيد الطريق أمام الفرص حيث كانت العقبات تقف سابقاً.
كرائد أعمال مصاب بشلل دماغي، حول التحديات الشخصية إلى مهمة لتمكين الآخرين مثله، فأطلق "مشروع السعادة"، وهي مبادرة توفر لأصحاب الهمم منصة لعرض وبيع أعمالهم اليدوية.
واجه بولكيت تحديات كبيرة ومنها إعاقات في النطق والبصر، وتحديات صحية مستمرة، وآثار جانبية لاستخدام الستيرويدات لفترة طويلة مما أدى إلى متلازمة الكلى النفروزية.
لم يسمح رجل الأعمال الشاب لحالته بأن تحدد مسار حياته. وعلى الرغم من كونه مقعداً، إلا أنه لم يسمح لذلك بالوقوف في طريقه، فشرع في مشروع السعادة من خلال إجراء مسح بين مجموعات من أصحاب الهمم، لرصد المواهب والفنانين والمنتجات المحتملة.
واليوم، تقدم شركته بطاقات المعايدة والأعمال الفنية المؤطرة وطباعة البلوك وقواعد الأكواب المزينة باللؤلؤ. وبفضل الدعم الذي قدمه له برنامج حاضنة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي، حصل على التراخيص والإرشاد اللازمين لتأسيس عمله بشكل رسمي.
بدأت رحلة بولكيت في مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث درس لمدة أربع سنوات قبل أن يحقق ما بدا في السابق مستحيلاً، وهو أن يتم قبوله في مدرسة عادية.
متذكراً تلك اللحظة المحورية، قال الطالب السابق في مدرسة جيمز نيو ميليينيوم: "أردت أن أدرس وأختبر الحياة المدرسية تماماً مثل أختي الكبرى. في البداية، كان والداي مترددين، إذ كيف يمكنني الالتحاق بمدرسة عادية حيث قد لا يقبلونني؟ وعندما ذهبنا إلى المدرسة، رحب بي مدير المدرسة جوزدر. كان دعم الكثير من الناس هو الذي جعلني أتمكن من تحقيق كل ذلك. لقد احتضنني الجميع في المدرسة في كل خطوة".
لم تكتفِ إدارة المدرسة بمجرد قبوله، بل تم إجراء تعديلات لدعمه في رحلته الدراسية، حيث تم نقل فصوله إلى الطابق السفلي لتسهيل الوصول إليها، وعملت والدته المتخصصة في مجال التعليم الخاص في المدرسة كمساعدة تعليمية. وبفضل الدعم المستمر من المعلمين والموظفين والزملاء أكمل بولكيت الصف الثاني عشر واكتشف شغفه بالتسويق وريادة الأعمال.
"الكرامة والاعتماد على الذات"
قال بولكيت: "ما ألهمني لبدء هذا المشروع هو أنني أؤمن أن الاستقلال المادي يمنح الكرامة والاعتماد على الذات لأصحاب الهمم." وتابع قائلاً: "بعد إجراء دراسة استقصائية للسوق والحصول على ردود فعل إيجابية، وُلد مشروع السعادة. كما أن أختي دعمتني بشكل كبير في هذه الرحلة. إنه منصة للتجارة الإلكترونية تساعد أصحاب الهمم على تحويل مهاراتهم إلى مصدر دخل وتحقيق دمج اجتماعي واقتصادي أكبر".
تضم المبادرة فريقاً أساسياً من الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، يعملون بشكل وثيق مع كل فرد لتطوير منتجات يدوية عالية الجودة وبناء هوية علامتهم التجارية الخاصة.
قال الطالب في السنة الرابعة في ماجستير التسويق بجامعة هيريوت-وات: "في الماضي، عندما كان يسألني أحد عن طموحي، كنت أقول إنني أريد أن أؤسس عملاً تجارياً إلكترونياً في مجال الفنون والحرف." وتابع: "كانت والدتي تتساءل عن معنى ذلك، لكن مدرستي كانت دائماً تشجعني. كنت أشارك في إعداد أكشاك خلال الفعاليات المدرسية، ثم أصبحت عضواً في مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية في دبي (AEIC)." وأضاف أنه بعد ذلك قرر حضور دورة في ريادة الأعمال.
"المدرسة جعلتني أشعر بأنني أنتمي إليها"
وأكد أن "المدرسة هي التي جعلتني أشعر بالانتماء إليها". وبغض النظر عن حالته الصحية، فإن فكرة الذهاب إلى المدرسة أعطته القوة للنهوض والاستعداد. "هذا لأنني شعرت حقاً بأنني محبوب ومطلوب هناك".
تتذكر والدته ميتا الأيام الصعبة التي عاشها بولكيت في طفولته. "عندما أجرى الطبيب فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، أخبرنا أن بولكيت لن يتكلم أبداً. كانت التوقعات مقلقة للغاية، وكان بصره مصدر قلق كبير. ولكن ببطء، تحسنت حالته، خاصة عندما بدأ في ممارسة الفن.
وأضافت: "أخبرني أحد الأطباء أنه "يرى الألوان أكثر وضوحاً في أحلامه عندما يغلق عينيه"، وكان ذلك ما دفعه لتخيل الأشياء ورؤية ما هو أبعد من حدوده."
تؤمن ميتا إيماناً راسخاً أن تربية طفل ذو احتياجات خاصة تحتاج إلى أكثر من مجرد دعم من الجتمع المحيط بل إنها تتطلب مدينة كاملة. "إذا تعاون الجميع، يمكن للطفل أن يتجاوز أي تحدي. بالنسبة لنا، بدأ الأمر مع السيد جوزدر عندما قبله في المدرسة. كل معلم وكل زميل وقفوا بجانبه وكانوا ينتظرون بصبر لكي يجيب، وأعطوه الوقت والمساحة للنمو. لقد رعاه الجميع."
وأشارت إلى أنه في حين يبذل كل والد جهداً هائلاً، فإن التأثير الحقيقي يأتي من المدارس والمعلمين والموجهين، أولئك الذين يتدخلون لدعم نمو الطفل، ويقدمون له يد المساعدة ليتمكن من اكتساب الثقة والتغلب على الشكوك الذاتية.
يقول بولكيت بحماس: "ثق بنفسك، وثابر من أجل تحقيق أحلامك، واعمل بجد. أظهر للعالم أنك مهم - وأننا أيضًا قادرون على المساهمة والتأثير".