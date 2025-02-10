مشروع السعادة بدبي: مبادرة"تشوبرا" لدعم أصحاب الهمم

قال الطالب في السنة الرابعة في ماجستير التسويق بجامعة هيريوت-وات: "في الماضي، عندما كان يسألني أحد عن طموحي، كنت أقول إنني أريد أن أؤسس عملاً تجارياً إلكترونياً في مجال الفنون والحرف." وتابع: "كانت والدتي تتساءل عن معنى ذلك، لكن مدرستي كانت دائماً تشجعني. كنت أشارك في إعداد أكشاك خلال الفعاليات المدرسية، ثم أصبحت عضواً في مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية في دبي (AEIC)." وأضاف أنه بعد ذلك قرر حضور دورة في ريادة الأعمال.