مشروعك الجانبي في الميزان: تجنب تضارب المصالح مع وظيفتك في دبي

سؤال: أعمل حاليًا في قسم الموارد البشرية في شركة مرموقة بدبي. إذا قررتُ تأسيس شركة استشارات موارد بشرية خاصة بي كمشروع جانبي، فهل يُعتبر ذلك تضاربًا في المصالح؟ وهل يُحتمل أن يُخالف ذلك بند عدم المنافسة الذي وقّعته مع صاحب عملي الحالي؟

الإجابة: يجوز للموظف تأسيس كيان جديد أو أن يصبح شريكًا أو مساهمًا في كيان قائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يُصدر صاحب العمل شهادة عدم ممانعة تُجيز له ذلك. بناءً على ذلك، إذا كنت تنوي تأسيس شركة استشارات موارد بشرية جديدة أثناء عملك لدى صاحب عملك الحالي، فيُمكنك الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملك الحالي.

إذا قمت بإنشاء شركة استشارات للموارد البشرية وكانت طبيعة العمل مشابهة لدورك في وظيفتك الحالية، فقد يتم اعتبار ذلك منافسًا لصاحب العمل الخاص بك فقط إذا كان عقد العمل الموقع الخاص بك يتضمن بند عدم المنافسة.

هذا وفقًا للمادة 10 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "إذا قام الموظف بعمل يتيح له الوصول إلى عملاء صاحب العمل أو أسرار العمل، يجوز لصاحب العمل أن ينص في عقد العمل على ألا يتنافس الموظف مع أي عمل ينافسه في نفس القطاع أو يشارك فيه بعد انتهاء العقد. ويجب أن يحدد هذا البند مكان ووقت ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية المصالح التجارية المشروعة، ويجب ألا تتجاوز فترة عدم المنافسة (2) عامين بعد انتهاء العقد.

مع ذلك، قد لا يُطبق بند عدم المنافسة في عقد عملك بعد انتهاء عقد العمل، شريطة أن تكون قد اتفقتَ أنت وصاحب عملك كتابيًا على عدم سريان بند عدم المنافسة بينكما عند انتهاء عقد عملك الحالي. وذلك وفقًا للمادة 12 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يجوز الاتفاق كتابيًا على عدم تطبيق بند عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل".

علاوة على ذلك، يجوز إعفاء أحكام عدم المنافسة كما هو مذكور في المادة 12 (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يُعفى الموظف من بند عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة (10) من قانون العمل في الحالات التالية:

أ. إذا دفع الموظف أو صاحب العمل الجديد تعويضاً لا يتجاوز (3) ثلاثة أشهر من أجر الموظف المتفق عليه في العقد الأخير لصاحب العمل السابق، ويشترط الحصول على موافقة صاحب العمل السابق كتابياً على ذلك.

ب. إذا انتهى العقد خلال فترة الاختبار.

ج. أي فئات مهنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة، وفقاً للتصنيف الوظيفي المعتمد من مجلس الوزراء.

في حالة قيام صاحب العمل الحالي بإصدار شهادة عدم ممانعة لك لإنشاء شركة استشارات الموارد البشرية الخاصة بك، فقد يُعتبر أنه لا يوجد تعارض؛ وإلا، فقد لا يصدر صاحب العمل الحالي أي مسابقة.

يمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لمزيد من التوضيح.