مشجعو الإمارات: تأشيرة أمريكا لكأس العالم 2026 تتطلب التقديم "الآن"

مع تزايد الترقب لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يجب على عشاق كرة القدم في الإمارات، المتحمسين لمشاهدة البطولة في أمريكا الشمالية، التحرك فوراً إذا كانوا يأملون أن يكونوا في قلب الحدث. يحذر الخبراء بضرورة التخطيط المبكر للحصول على تأشيرة سياحية أمريكية في الوقت المناسب، نظرًا للطلب العالمي المتزايد والمواعيد المحدودة للمقابلات.

شهدت طلبات التأشيرات من الإمارات ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، مما يسلط الضوء على تدافع عاجل لتأمين الأماكن لبطولة كأس العالم 2026. تحث أناستاسيا يانتشينكو، الرئيس التنفيذي لـ "ذا فيزا سيرفيسز"، المقيمين على التحرك الآن والتقديم في أوائل عام 2025. وحذرت قائلة: "الانتظار حتى أوائل عام 2026 محفوف بالمخاطر للغاية، فقد تعرقل تأخيرات المعالجة والمواعيد التي تختفي بسرعة خطط السفر".

بليسينغ رودني موتسفيتا، مدرب كرة قدم، هو من بين المتحمسين للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم. وقال المقيم في الإمارات: "المباريات التي تشمل الدول الأفريقية، وتحديداً جنوب إفريقيا في مراحل المجموعات، ستكون مثيرة للمشاهدة".

يخطط الشاب البالغ من العمر 37 عامًا لبدء عملية طلب التأشيرة في يناير، على الرغم من علمه بالتأخيرات المحتملة. وأشار: "قد يكون شهر يناير متأخراً بالفعل بسبب الوقت الذي يستغرقه الحصول على موعد مقابلة في السفارة، وقد تمتد فترات الانتظار إلى عام كامل". ومع ذلك، يظل المواطن الزيمبابوي مصممًا، على أمل تأمين مكان حيث تخطط الولايات المتحدة لفتح ملايين مواعيد مقابلات التأشيرة في جميع أنحاء العالم.

صرحت السفارة الأمريكية في أبوظبي لـ "الخليج تايمز" أنه يتم توفير ملايين مواعيد مقابلات التأشيرة في جميع أنحاء العالم قبل كأس العالم 2026. يتم إعطاء الأولوية لمواعيد المقابلات لـ حاملي تذاكر FIFA، مما يضمن أنهم سيكونون قادرين على إكمال إجراءات التأشيرة دون مواجهة فترات الانتظار المعتادة.

تقدم بطلبك للحصول على التأشيرة الأمريكية في ديسمبر

حاليًا، بعد مقابلة تأشيرة الولايات المتحدة، يتم ختم التأشيرات الموافق عليها عادةً في غضون 5-10 أيام عمل في دبي، بينما يتم إصدار حالات الرفض على الفور. ومع ذلك، يمكن أن يستغرق تحديد موعد المقابلة عدة أسابيع أو أكثر من عام، اعتمادًا على الطلب. يمكن أن يؤدي العمل مع وكالات متخصصة مثل "ذا فيزا سيرفيسز" إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل كبير، أحيانًا إلى أسبوع واحد فقط.

أوضحت يانتشينكو أن مواعيد التأشيرات محدودة للغاية بين يناير وأبريل بسبب تداخل الطلب من عطلات الربيع، وسفر رجال الأعمال، والبرامج الطلابية. وشددت على ضرورة التقديم في ديسمبر: "يعتبر هذا الشهر هو أفضل شهر لبدء عملية التأشيرة لأن الطلب ينخفض مؤقتًا بعد ذروة موسم الخريف. لا تنتظر عندما تكون لديك نافذة قصيرة لزيادة فرصك وتأمين موعد قبل عودة التزاحم".

يمنح البدء مبكرًا في ديسمبر المتقدمين أفضل مزيج من المنافسة الأقل، وتوافر أفضل للمواعيد، وجداول زمنية أكثر قابلية للتنبؤ.

هل فات الأوان للحصول على التأشيرة لحضور كأس العالم؟

وفقًا لمنى تاووكلي، الرئيس التنفيذي لـ "سوق السفر للسياحة"، لم يفت الأوان بعد، لكن تأمين موعد لن يكون سهلاً. وقالت: "بصراحة، لا يوجد أي موعد عادي متاح"، مشيرة إلى أن بعض الوكالات تتقاضى رسومًا إضافية للبحث عن مواعيد شاغرة.

ومع ذلك، أكدت على أن المتقدمين لا يزال بإمكانهم إدارة العملية بأنفسهم إذا كان لديهم الوقت والصبر. وأضافت: "الأمر ليس مستحيلاً. إذا كان لدى المسافر وقت فراغ للتحقق من التوافر بانتظام، فيمكنه القيام بذلك دون أي مساعدة".

وتؤكد تاووكلي أن الصدق هو العنصر الأكثر أهمية عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية. وأوضحت: "لدى الولايات المتحدة نظام أمني قوي للغاية، لذلك يقومون دائمًا بمطابقة إجابات المقابلة مع الحقيقة". يجب أن يكون المتقدمون شفافين تمامًا، وتجنب تخطي أي أسئلة، والإجابة بعناية، خاصة وأن معظم الأسئلة شخصية. وقالت: "جميع الأسئلة مهمة وتساعد الضابط على اتخاذ قرار إيجابي".

المستندات المطلوبة لطلب التأشيرة

تشمل المستندات المطلوبة للمتقدمين من الإمارات جواز سفر ساري المفعول، وتأكيد نموذج DS-160، وتأكيد موعد تأشيرة الولايات المتحدة، وصورة بصيغة أمريكية، وتأشيرة إقامة إماراتية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تقديم إثبات الاستقرار المالي والروابط بالإمارات وخطة سفر مقترحة (اختياريًا).

يرجع ارتفاع الطلب إلى تراكم الطلبات بعد الجائحة، وكأس العالم، وتزايد حركة الأعمال، وزيادة السياحة إلى الولايات المتحدة، حيث يتقدم المسافرون في وقت أبكر من أي وقت مضى.

خطة جماهير كأس العالم من الإمارات

يوصي الخبراء باتباع نهج منظم:

التقديم المبكر لتأشيرة الولايات المتحدة.

اختيار المدن المضيفة وجداول المباريات.

التسجيل في مبيعات تذاكر FIFA.

حجز الرحلات الجوية والفنادق مسبقًا.

التخطيط للسفر الداخلي عبر المدن المضيفة في الولايات المتحدة.

إعداد الميزانية واللوجستيات.

إنهاء تأمين السفر وجميع الوثائق المطلوبة.

مع وصول الطلب على التأشيرات إلى مستويات قياسية بالفعل، يُنصح جماهير الإمارات الذين يأملون في مشاهدة كأس العالم 2026 مباشرة ببدء طلباتهم الآن لتجنب تفويت هذا الحدث الرياضي التاريخي.