مشترو الذهب في دبي..خيارات دفع مرنة وسط أسعار قياسية

“يعكس سعر الذهب بشكل عام توقعات الإجماع الاقتصادي الكلي وقد يظل ضمن نطاق محدد إذا استمرت الظروف الحالية. ومع ذلك، واستنادًا إلى مؤشرات عام 2025، من المرجح أن يستمر عام 2026 في حمل المفاجآت. إذا تباطأ النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار الفائدة بشكل أكبر، فقد يشهد الذهب مكاسب معتدلة. وفي حالة تباطؤ اقتصادي أكثر حدة يتسم بتزايد المخاطر العالمية، يمكن أن يحقق الذهب أداءً قويًا.