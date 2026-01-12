مشترو الذهب في دبي..خيارات دفع مرنة وسط أسعار قياسية

يتحول متسوقو الذهب والمجوهرات في دبي والإمارات العربية المتحدة من الشراء الاندفاعي إلى الشراء الاستراتيجي وخطط الدفع المرنة وسط تداول أسعار المعادن الثمينة بالقرب من مستويات قياسية.
يشير المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى أن تقلبات أسعار الذهب المرتفعة قد تؤثر على التوقيت، لكنها نادراً ما تردع المشترين الجادين والمستثمرين على المدى الطويل والسياح.
يوم الأحد، تداولت أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً و22 قيراطاً عند 543.25 درهماً و503.00 دراهم للجرام على التوالي. بينما تداولت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً عند 482.25 درهماً و413.5 درهماً و322.5 درهماً للجرام على التوالي.
أغلق الذهب الفوري الأسبوع عند 4,509.2 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.28 بالمائة. ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,549.71 دولار للأوقية في 29 ديسمبر 2025.
قال تشيراج فورا، المدير الإداري لمجوهرات بافله:
يقدم العديد من تجار المجوهرات في دبي خطط دفع مرنة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة وخطط ادخار شهرية لجذب المتسوقين، وهذا يساعد المتسوقين أيضاً على تعويض تأثير أسعار الذهب المرتفعة.
قال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، إن تفضيلات المستهلكين تتجه نحو المجوهرات الخفيفة ومجوهرات نمط الحياة، متأثرة بحساسيات التصميم المعاصرة أكثر من مجرد التسعير وحده.
وقال أنيل داناك، المدير الإداري لمجوهرات كنز، إنه على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، لا يزال الذهب يُنظر إليه على أنه أصل ملاذ آمن.
“تضمن سمعة دبي القوية كسوق ذهب شفاف وموثوق ومنظم جيدًا استمرار الطلب، خاصة من الزوار الدوليين. قد تؤثر تقلبات الأسعار على التوقيت، لكنها نادرًا ما تردع المشترين الجادين – وخاصة السياح والمستثمرين على المدى الطويل – عن شراء الذهب في الإمارات العربية المتحدة،” أضاف داناك.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، يعتمد دعم الذهب بشكل أقل على الأسواق المادية الضيقة وأكثر على دوره الكلي: الطلب المستمر من البنوك المركزية، وطلب التحوط في عالم من عدم اليقين السياسي، وطلب التنويع عندما تظل الارتباطات بين الأسهم والسندات مرتفعة.
في عام 2026، توقع المجلس أن يتشكل مستقبل الذهب بفعل حالة عدم اليقين الجيواقتصادية المستمرة.
“يعكس سعر الذهب بشكل عام توقعات الإجماع الاقتصادي الكلي وقد يظل ضمن نطاق محدد إذا استمرت الظروف الحالية. ومع ذلك، واستنادًا إلى مؤشرات عام 2025، من المرجح أن يستمر عام 2026 في حمل المفاجآت. إذا تباطأ النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار الفائدة بشكل أكبر، فقد يشهد الذهب مكاسب معتدلة. وفي حالة تباطؤ اقتصادي أكثر حدة يتسم بتزايد المخاطر العالمية، يمكن أن يحقق الذهب أداءً قويًا.
وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق نتائج ناجحة من السياسات التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه أن يسرع النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقوية الدولار الأمريكي، ويدفع الذهب للانخفاض،” حسبما ذكر.
ستكون الأزمة الجيوسياسية المستمرة في الأمريكتين والشرق الأوسط وأوروبا العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار المعادن الثمينة هذا العام.
قال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في تيك ميل، إن الخلفية الجيوسياسية لا تزال داعمة بقوة.
“تستمر التوترات المتصاعدة في مناطق متعددة في دعم الطلب على الأصول الآمنة. في أوروبا الشرقية، أدت التوترات المتصاعدة إلى تقليل احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام في المدى القريب، مما يحافظ على علاوات المخاطر الجيوسياسية في الأسواق العالمية. لقد قدم مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس ترامب على القيام بعمل عسكري إضافي في فنزويلا دون موافقة الكونغرس، مما قد يخفف من مخاطر التصعيد المستقبلي،” قال ضاهرية.
