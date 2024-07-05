مشاكل صحية ونفسية للأطفال بسبب الوقت الطويل أمام الشاشات

وقالت أميرة: "إنه يقضي ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات يومياً على جهازه اللوحي، مما أدى إلى صعوبة في النوم والصداع المستمر. لم نفهم السبب في البداية، ولكن عندما سأل الطبيب عن روتينه اليومي، أدركنا أنّ الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة كان شيئاً لم نأخذه في الاعتبار." مضيفة أنّ تقليل وقت الشاشة هو أفضل طريقة لاستعادة روتينه اليومي إلى الوضع الطبيعي.