مشاكل صحية ونفسية للأطفال بسبب الوقت الطويل أمام الشاشات
يقضي العديد من الأطفال خلال العطلة الصيفية معظم وقتهم في المنزل، وغالباً ما يتفاعلون مع الأجهزة الرقمية. ووفقاً للأطباء، فإن هذه الزيادة الكبيرة في وقت مشاهدة الشاشة تساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بالبصر وغيرها من المشاكل الصحية لدى الصغار.
وفقاً لتحليل أجرته صحيفة "خليج تايمز" ، يتم تنظيم الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات من خلال الجداول المدرسية والأنشطة غير المدرسية خلال العام الدراسي. ومع ذلك، مع بداية العطلات، يكافح الآباء للحد من استخدام أطفالهم للأجهزة الرقمية.
أصبح "أخلاق سالم"، الطالب في الصف الخامس بإحدى المدارس الخاصة بالشارقة، يعاني من الصداع المستمر وصعوبة النوم مع بدء عطلته، ومع عمل والديه في دبي، يبقى أخلاق في المنزل مع أخيه الأكبر وأخته. قالت أميرة، والدة أخلاق: "ليس لدى الأطفال الكثير ليفعلوه في المنزل فشقيقه الأكبر يستعد للامتحانات التنافسية، وأخته مشغولة بالأعمال اليومية. أمّا أخلاق فهو إما يُترك لمشاهدة التلفزيون أو يشاهد الرسوم المتحركة على جهازه اللوحي في الغالب".
وقالت أميرة: "إنه يقضي ما يقرب من 7 إلى 8 ساعات يومياً على جهازه اللوحي، مما أدى إلى صعوبة في النوم والصداع المستمر. لم نفهم السبب في البداية، ولكن عندما سأل الطبيب عن روتينه اليومي، أدركنا أنّ الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة كان شيئاً لم نأخذه في الاعتبار." مضيفة أنّ تقليل وقت الشاشة هو أفضل طريقة لاستعادة روتينه اليومي إلى الوضع الطبيعي.
نظارات طبية
وبالمثل، كان علي، وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر 12 عاماً، يعاني من صداع مستمر وعدم القدرة على رؤية السبورة الذكية في المدرسة. استشار والداه الأطباء في مستشفى جامعة ثومبي وذكروا أن ابنهم يقضي وقتاً طويلاً أمام الشاشات أثناء لعب ألعاب الفيديو، وبعد ذلك تفاقم الصداع.
وكشفت الاختبارات والفحوصات التي أجريت في المستشفى عن علامات إجهاد العين الرقمي بالإضافة إلى الخطأ الانكساري. تم إجراء فحص انكسار كامل لشلل العضلة الهدبية المتوسعة وبعد ذلك تبين أنه يعاني من قصر النظر وتم وصف النظارات له بالإضافة إلى توصيات بشأن فترات الراحة المنظمة أثناء استخدام الشاشة. علاوة على ذلك، تم تشجيعه على المشاركة في المزيد من الأنشطة الخارجية.
وفقاً للأطباء، غالباً ما يعاني الأطفال من مشاكل محددة في الرؤية بسبب زيادة الأنشطة الخارجية وإطالة وقت مشاهدة الشاشة خلال العطلة الصيفية.
وقالت الدكتورة "غياثري موهان"، الاختصاصية في مركز طب العيون في مستشفى جامعة ثومبي، أنّ الوقت المفرط أمام الشاشات قد يبرز كمشكلة متعددة الجوانب، تؤثر على مختلف جوانب نمو الطفل ورفاهيته. وأضافت: "إلى جانب التأثيرات الضارة على صحة العين، مثل إجهاد العين الرقمي وقصر النظر، تم ربط التعرض للشاشات لفترات طويلة بتحديات معرفية واجتماعية ولغوية وعقلية هامة".
ويؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى تقليل التفاعلات وجهاً لوجه، والتي تعد ضرورية لتطوير مهارات الاتصال والتعاطف والعلاقات بين الأشخاص. وأضافت: "يمكن أن تتأثر المهارات اللغوية أيضاً، حيث أن الوقت الذي يتم قضاءه أمام الشاشة غالباً ما يقلل من فرص التواصل اللفظي وتطوير اللغة".
الصحة النفسية
وقالت الدكتورة موهان: "الصحة النفسية هي مجال آخر مثير للقلق، حيث تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين الوقت المفرط أمام الشاشات وزيادة مخاطر القلق والاكتئاب واضطرابات الانتباه لدى الأطفال".
ضعف الأداء الأكاديمي
وأضافت الدكتورة موهان: "من الناحية الأكاديمية، ارتبط التعرض للشاشات لفترة طويلة بضعف الأداء الأكاديمي. قد ينبع هذا الارتباط من انخفاض الوقت الذي يقضيه في الأنشطة التعليمية، وأنماط النوم المضطربة بسبب التعرض للضوء الأزرق، وانخفاض فترات الانتباه".
أعراض إجهاد العين الرقمي
وقال الدكتور أحمد ممدوح الأشطوخي، أخصائي طب العيون في في مجمع برجيل لجراحة اليوم الواحد، ديرفيلدز مول، الشهامة: "تشمل الأعراض الشائعة لإجهاد العين الرقمي لدى الأطفال عدم الراحة والتعب في العين وعدم وضوح الرؤية وجفاف أو حكة في العيون، والصداع وآلام الرقبة والكتف وزيادة الحساسية للضوء وصعوبة التركيز".
نصائح للآباء والأمهات
ولإدارة وقت الشاشة وتقليل إجهاد العين الرقمي لدى الأطفال، يوصي الأطباء بوضع حدود يومية لاستخدام الشاشة، خاصة للأغراض غير التعليمية. حيث قال الدكتور الأشطوخي:"شجعوا أطفالكم على أخذ استراحات منتظمة باتباع قاعدة 20-20-20: أي كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية للمشاهدة على بعد 20 قدماً. قوموا بإنشاء بيئة مريحة مع إضاءة مناسبة ومساحات عمل مُجهزة بشكل مريح".
وأضاف: "شجعوا أطفالكم على ممارسة الأنشطة الخارجية لإعطاء أعينهم فترة استراحة من الشاشات، واستخدام فلترة الضوء الأزرق على الأجهزة، بالإضافة إلى التأكد من ارتداء الأطفال النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية عندما يكونون في الهواء الطلق".
وللتخفيف من آثار استخدام الشاشات لفترات طويلة، يشجع الأطباء الأطفال على القيام بتمارين الرمش للحفاظ على رطوبة عيونهم وتمرين راحة اليد عن طريق وضع الأيدي الدافئة على عيونهم المغلقة.
ووفقاً للدكتور الأشطوخي، فإن الانتقال من جسم قريب إلى جسم بعيد أثناء تمارين العين، يمكن أن يقلل من إجهاد العين. في حين أن تحريك العين بلطف يساعد على استرخاء عضلات العين، كما أن الحفاظ على الوضع المناسب مع الشاشة على مستوى العين يقلل من إجهاد الرقبة والكتف.