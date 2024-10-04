مشاكل الجهاز الهضمي تزيد خطر الإصابة بـ"باركنسون"

وقال الدكتور محمد أحمد الشوبري، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمحاضر السريري في مركز أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة ثومبي: "إن الأمعاء والدماغ مرتبطان بشكل معقد عبر نظام يُعرف بمحور الأمعاء-الدماغ، مما يعني أن المشكلات في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤثر على وظائف المخ والجهاز العصبي. على سبيل المثال، عندما تنشأ مشكلات في الأمعاء، قد تؤدي إلى حدوث التهاب، وهو استجابة من الجهاز المناعي للجسم، وقد تم ربط هذا الالتهاب بأمراض تنكسية عصبية مختلفة، بما في ذلك مرض باركنسون."