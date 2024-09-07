مشاريع منزلية ناجحة في دبي: من المطبخ إلى الموضة

وقالت علياء إن علامتها التجارية تركز على المكونات الطبيعية بنسبة 100%، سعياً إلى التميز في سوق تنافسية. وكان التعامل مع المتطلبات التنظيمية وبناء الثقة من التحديات الكبيرة، لكن الحضور الرقمي القوي لعلياء كان له دور فعال في نجاحها. وأضافت: "كان التواصل مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على حضور قوي على الإنترنت أمراً بالغ الأهمية".