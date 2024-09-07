مشاريع منزلية ناجحة في دبي: من المطبخ إلى الموضة
يزخر المشهد الريادي في دبي بالإبداع، حيث بدأ العديد من الأفراد في تأسيس مشاريع تجارية من منازلهم. فمن المشاريع المتعلقة بالطهي إلى خطوط الأزياء، يحول رواد الأعمال شغفهم إلى مشاريع ناجحة من خلال المنزل.
وتُعَد علامة "أولاه" التي أسستها علياء المرزوقي دليلاً على قوة الجمع بين التقاليد العائلية والاحتياجات الحديثة. وبإلهام من وصفة زيت الشعر التي كانت تستخدمها جدتها، أسست علياء علامة "أولاه" لتقديم حلول طبيعية وفعالة للعناية بالشعر.
وقالت علياء لصحيفة خليج تايمز: "كنت أعاني من مشكلة الشعر غير الصحي، ووصفة جدتي التقليدية أعطتني نتائج مذهلة".
وقالت علياء إن علامتها التجارية تركز على المكونات الطبيعية بنسبة 100%، سعياً إلى التميز في سوق تنافسية. وكان التعامل مع المتطلبات التنظيمية وبناء الثقة من التحديات الكبيرة، لكن الحضور الرقمي القوي لعلياء كان له دور فعال في نجاحها. وأضافت: "كان التواصل مع العملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على حضور قوي على الإنترنت أمراً بالغ الأهمية".
شغف الطبخ
وأطلقت سلمى أبو طه، مؤسسة شركة Catering by Salma، عملها في أكتوبر 2022، مدفوعة برغبة في الهروب من رتابة وظيفة من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً ومتابعة شغفها مدى الحياة بالطهي.
"لقد كنت شغوفة بالطهي منذ أن كنت في الحادية عشرة من عمري"، شاركتنا سلمى. وتركيزها على المقبلات والأطعمة الصغيرة تلبية للاتجاه المتزايد لتقديم أطباق صغيرة الحجم ومقدمة بشكل جيد في المناسبات. ومن خلال العمل من مطبخ منفصل وضمان معايير عالية لسلامة الغذاء، حققت سلمى النجاح في سوق تنافسية.
وأشارت إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الشفهي كانا عنصرين أساسيين في الترويج لأعمالي".
حب المطبخ الشرق أوسطي التقليدي
أسست "ألفت يوسف" مشروع "لقمة هنية" في فبراير 2023، مستغلة وقتها كأم ربة منزل لتحويل حبها للمأكولات الشرق أوسطية التقليدية إلى عمل تجاري.
"أردت أن أشارك الآخرين النكهات الغنية للطعام الشرق أوسطي"، أوضحت ألفت. وعلى الرغم من عدم حصولها على تدريب رسمي في الطهي، إلا أن خبرة ألفت ووصفات عائلتها كانت أساسية في نجاحها.
والآن، تدير أعمالها المنزلية من خلال تخصيص مساحة مخصصة للطهي وشراء المكونات الطازجة من مصادر محلية. وتقول: "قد يكون تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات العمل أمرًا صعبًا، ولكن البقاء منظمًا يساعد".
دمج التصاميم الحديثة مع القيم التقليدية
ويمثل متجر "الحبيبة" لأماني عصام مزيجاً من الموضة المعاصرة والتواضع التقليدي. مستوحاة من الفجوة في سوق العباءات الأنيقة والحديثة، أطلقت أماني خطها لدمج التصاميم المعاصرة مع القيم التقليدية.
وقالت أماني لصحيفة خليج تايمز : "أردت أن أصمم عبايات عصرية وتحترم الحياء التقليدي".
على الرغم من افتقارها إلى التدريب الرسمي في مجال الأزياء، إلا أن شغفها واهتمامها بالتفاصيل كانا سبباً في نجاحها. تتضمن إدارة خط الأزياء الذي تديره في المنزل الإشراف على التصميم والإنتاج وخدمة العملاء، مع التركيز على المواد عالية الجودة والحرفية.
يعكس ارتفاع عدد الشركات المنزلية في دبي اتجاهاً أوسع نحو ريادة الأعمال الشخصية المتخصصة.
من الأطعمة الصغيرة التي تصنعها سلمى إلى الأطعمة الشهية التي تصنعها ألفت في الشرق الأوسط، وعبايات أماني العصرية، ومنتجات العناية الطبيعية بالشعر التي تصنعها علياء، هناك طلب متزايد على المنتجات الأصيلة المنتجة محليًا وإمكانية نجاح الأعمال المنزلية في سوق ديناميكي.