مشاريع طرقية لتحسين انسيابية الحركة المرورية في الشارقة

تمت الموافقة يوم الخميس على تنفيذ مشروعين جديدين للطرق في الشارقة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بهدف تحسين انسيابية حركة المرور في الإمارة.