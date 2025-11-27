مشاريع طرقية لتحسين انسيابية الحركة المرورية في الشارقة

تمت الموافقة يوم الخميس على تنفيذ مشروعين جديدين للطرق في الشارقة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بهدف تحسين انسيابية حركة المرور في الإمارة.
سيعمل المشروع الأول على تطوير خمسة كيلومترات من طريق الشارقة الدائري، الواقع بالقرب من محطة قطار الاتحاد، بميزانية تقديرية تبلغ 90 مليون درهم. وسيُسهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام المروري على طريق مليحة.
كما سيتم توسيع جسر المدينة الجامعية ليشمل أربع حارات — حارتين في كل اتجاه — لتسهيل تدفق حركة المرور وتعزيز الربط مع جسر راكان.
أما المشروع الثاني فيتضمن إنشاء جسر جديد بالقرب من نصب الشهداء في الشارقة، بتكلفة تبلغ 60 مليون درهم. وسيُوفّر هذا الجسر طريقاً مباشراً للمركبات القادمة من طريق مليحة باتجاه شارع محمد بن زايد، وكذلك للمركبات القادمة من شارع الشيخ خليفة والمتجهة نحو طريق مليحة.
وفقًا لمكتب الشارقة الإعلامي، "سيكون تصميم الجسر عصريًا وجميلًا من الناحية الجمالية، مما يعزز المظهر العام للمنطقة".
