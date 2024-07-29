مشاريع جديدة بعد قرار ترخيص اليانصيب في الإمارات
قالت شركة "إي وينجز"، مشغل اليانصيب الشهير "محظوظ"، في بيان صدر يوم الأحد، أنّ الفريق الذي يقف وراء "محظوظ" يخطط لـ "مشاريع جديدة". ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الإمارات عن شركة "ذا جايم ذ.م.م" كأول مشغل يانصيب مرخص في الدولة.
وجاء في بيان شركة "إي وينجز": "على الرغم من أننا لم نحصل على ترخيص اليانصيب الوطني في الإمارات، إلا أننا نخطط بالطبع لمشاريع جديدة ومثيرة ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل قريباً".
وكانت كل من "محظوظ" و"سحب الإمارات" قد علقتا عملياتهما مؤقتاً في وقت سابق من هذا العام بعد توجيهات من الحكومة. وأكدت الشركتان لصحيفة "خليج تايمز" أنهما أتمتا عملية تقديم الطلب لتصبحا المشغل المرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت شركة "إي وينجز" إنهما تم إبلاغهم بالأنباء "المخيبة للآمال" عبر "القنوات الرسمية".
وجاء في البيان: "بعد التوقف المؤقت على مستوى الصناعة في الأول من يناير 2024، تم إبلاغ "إي وينجز" مؤخراً عبر القنوات الرسمية بأنها لم تحصل على اعتماد أول يانصيب مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف البيان: "على الرغم من أن هذا القرار الأخير محبط بالفعل، خاصةً أننا أبقينا القوى العاملة لدينا بكامل طاقتها طوال الأشهر السبعة الماضية في انتظار قرار إيجابي، فإننا نحترم عملية الاختيار والتزام الحكومة بوضع المعايير داخل الصناعة."
حماية المستهلكين
وفي إعلانها يوم الأحد، قالت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أنّ الإطار التنظيمي الجديد يحمي المستهلكين ويضمن العدالة والشفافية في جميع أنشطة الألعاب التجارية، بما في ذلك اليانصيب. وفقاً للموقع الإلكتروني لشركة "ذا جايم ذ.م.م"، ستقدم الشركة "مجموعة متنوعة" من ألعاب اليانصيب والألعاب الأخرى "المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من اهتمامات اللاعبين وتفضيلاتهم المالية".
وجاء في البيان: "نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مرة أخرى أننا نجحنا على مدى ثلاث سنوات في إجراء 161 سحباً مباشراً غيّر حياة الملايين، وساهمنا في إنشاء 66 مليونيراً ومنح أكثر من 500 مليون درهم إماراتي لأكثر من 2 مليون لاعب. وفي الوقت نفسه، كانت سحب "محظوظ" أيضاً قوة إيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم في العديد من القضايا الخيرية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة وغيرها، وساهم بشكل كبير في دعم مختلف القضايا الخيرية".