مشاريع جديدة بعد قرار ترخيص اليانصيب في الإمارات

وقالت شركة "إي وينجز" إنهما تم إبلاغهم بالأنباء "المخيبة للآمال" عبر "القنوات الرسمية".

وجاء في البيان: "بعد التوقف المؤقت على مستوى الصناعة في الأول من يناير 2024، تم إبلاغ "إي وينجز" مؤخراً عبر القنوات الرسمية بأنها لم تحصل على اعتماد أول يانصيب مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف البيان: "على الرغم من أن هذا القرار الأخير محبط بالفعل، خاصةً أننا أبقينا القوى العاملة لدينا بكامل طاقتها طوال الأشهر السبعة الماضية في انتظار قرار إيجابي، فإننا نحترم عملية الاختيار والتزام الحكومة بوضع المعايير داخل الصناعة."