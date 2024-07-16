مشاريع تطويرية جديدة برأس الخيمة بعد بيع جزيرة المرجان
قال مسؤول كبير أنّ جزيرة المرجان في رأس الخيمة قد بيعت بأكملها الآن، ويعمل المطورون على مشاريع تطوير الأحياء والتي ستكون بمثابة "وسط المدينة" بالإضافة إلى "وجهات نمط حياة جديدة على الجبال".
وقال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، أنه من المقرر إنشاء 15 ألف غرفة فندقية و12 ألف وحدة سكنية في جزيرة المرجان.
وصرح العبدولي في مقابلة له مع صحيفة خليج تايمز: "لقد تم بالفعل بيع جزيرة المرجان، وبعد هذا النجاح، نعمل الآن على مشاريع متنوعة في عدة مواقع لإنشاء أحياء ذات مخطط رئيسي بمستوى عالمي وستكون هذه الأحياء بمثابة "وسط المدينة" في المستقبل، بالإضافة إلى "وجهات نمط حياة جديدة على الجبال".
وأضاف: "لقد كنا طموحين ونجحنا في إنشاء حي بمستوى عالمي ومستدام على طراز المنتجع الشاطئي في جزيرة المرجان. واليوم، تضم الوجهة أرضاً مستصلحة تبلغ مساحتها 2.7 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على 15 ألف غرفة فندقية مخطط لها، و7.8 كيلومتراً من الشواطئ العذراء، و12 ألف وحدة سكنية مخطط لها، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، و450 منزلاً لقضاء العطلات".
وشهد الطلب على عقارات التملك الحر – السكنية والتجارية على حد سواء – زيادة غير مسبوقة في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة بعد جائحة كورونا مع استمرار تدفق الأجانب بوتيرة استثنائية.
وتتكون جزيرة المرجان من أربع جزر تمتد على مسافة 7.8 كيلومتراً من الشواطئ العذراء وتضم 2.7 مليون مترا مربعا من الأراضي المستصلحة. كما تحتضن الجزيرة ستة فنادق تعمل حالياً، بما في ذلك ريكسوس باب البحر ودبل تري باي هيلتون ومنتجع موفنبيك وهامبتون ومنتجع بولمان ومنتجع راديسون. ويقدمون معاً أكثر من 3000 غرفة فندقية.
وتقدم الجزيرة - التي برزت عالمياً بعد الإعلان عن إطلاق منتجع (وين Wynn) الأمريكي للألعاب - ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة، ولا تفرض ضرائب شخصية، وتسمح بإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100 في المائة، وتوفر إقامة طويلة الأجل من خلال الاستثمار، وكل هذا ما هو إلا بعضاً من الحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
وقد شهدت الجزيرة نمواً هائلاً في الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اجتذبتهم بعض أفضل العلامات التجارية في مجال الضيافة في العالم ومطوري العقارات الذين يطلقون مشاريع هناك.
وفي عام 2024، تم إطلاق بعض المشاريع ذات العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك مساكن تونينو لامبورغيني وخليج مانتا ومساكن تونينو لامبورغيني بقيمة 4 مليارات درهم بالشراكة مع أريستا للتطوير، ومشروع سورا بيتش ريزيدنسز بقيمة 4 مليارات درهم، والمشروع الذي يحمل العلامة التجارية أستون مارتن وغيرها الكثير.
وفي شهر يوليو، أطلقت مرجان مشروع (لا مير La Mer) لإيلي صعب، وهو أول مشروع سكني يحمل علامة إيلي صعب في الوجهة المتميزة. سيتم تطوير العقار على الواجهة البحرية من قبل شركة (ارت Arte) للتطوير ومقرها الإمارات العربية المتحدة في جزيرة المرجان. ويتكون المشروع من ثلاثة أبراج متصلة بتصميم معقد مع ردهة مزدوجة ومرافق متعددة في الموقع.
الأصول الطبيعية في رأس الخيمة
وقال العبدولي: "إن نهجنا الاستراتيجي في التخطيط الشامل هو الاستفادة من الأصول الطبيعية في رأس الخيمة ووضع الأساس للتوسع المستقبلي للإمارة".
تقدم مرجان حيازة الأراضي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك الفنادق أو العقارات السكنية أو متاجر التجزئة أو الترفيه أو التطوير متعدد الاستخدامات في مشاريعها.
وأضاف: "هذه المعايير المثالية للمطورين الحاليين والجدد الذين يمكنهم الحصول على العقارات الطبيعية البكر المفتوحة أمام أي تبديلات. دورنا الرئيسي هو توفير قطع الأراضي المناسبة حسب متطلبات المستثمر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاتفاق مع المستثمر على حقوق التطوير بما في ذلك استخدامات الأراضي والمساحة الإجمالية (GFA)". كما قال مضيفاً أن مستثمري مرجان من جنسيات متنوعة في جميع أنحاء العالم مع شريحة كبيرة من المحليين.
وأضاف العبدولي أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من انخفاض تكاليف التطوير والنمو السياحي لتحقيق عوائد مجزية في الإمارة الشمالية. وأردف قائلاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت الإمارة نمواً هائلاً في مجال الضيافة لديها مع انخفاض تكلفة التطوير التي تقل بنسبة 10% تقريباً عن المتوسط الإقليمي بجانب عوائد جذابة".