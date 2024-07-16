مشاريع تطويرية جديدة برأس الخيمة بعد بيع جزيرة المرجان

وأضاف: "هذه المعايير المثالية للمطورين الحاليين والجدد الذين يمكنهم الحصول على العقارات الطبيعية البكر المفتوحة أمام أي تبديلات. دورنا الرئيسي هو توفير قطع الأراضي المناسبة حسب متطلبات المستثمر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاتفاق مع المستثمر على حقوق التطوير بما في ذلك استخدامات الأراضي والمساحة الإجمالية (GFA)". كما قال مضيفاً أن مستثمري مرجان من جنسيات متنوعة في جميع أنحاء العالم مع شريحة كبيرة من المحليين.