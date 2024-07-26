مشاركة السيارات في الإمارات: توفير للمال وحماية للبيئة
في عام الاستدامة، يعطي عدد متزايد من المقيمين في دولة الإمارات الأولوية لاستخدام السيارات المشتركة لما لها من فوائد متعددة - فهي تقلل من تلوث الهواء، والبصمة الكربونية والازدحام المروري، وتخفض تكاليف الوقود والاستهلاك، كما تحد من الطلب على أماكن وقوف السيارات.
ومعظم السكان الذين تحدثت إليهم صحيفة الخليج تايمز يفضلون التنقل للعمل مع الآخرين، وفي بعض الأحيان، كانت هذه أيضاً استراتيجية تنقل حضري مستدام قدمها صاحب العمل.
أطلق كليفلاند كلينك أبوظبي (CCAD) هذا العام، بالشراكة مع أحد مزودي خدمات تطبيقات مشاركة السيارات، حلاً مبتكراً لمشاركة السيارات لمقدمي الرعاية.
واستناداً إلى استجابة المسح من أكثر من 500 من مقدمي الرعاية، تنبأت نتائج المحاكاة بفوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 123,124 كجم وتوفير 615,620 كيلومتراً في مسافة القيادة.
ووصفت سارة العامري، مديرة الصحة والسلامة البيئية في CCAD، استخدام السيارات بأنه "حل ذو تفكير تقدمي" للتحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والازدحام الحضري.
"من خلال تبني مبادرات مثل مشاركة السيارات، فإننا لا نقوم فقط بتقليل بصمتنا الكربونية وتخفيف الازدحام المروري، بل نعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والمسؤولية المشتركة. وأشارت إلى أن هذا الالتزام بالاستدامة يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة ومرونة، مما يضمن أن أفعالنا اليوم تحمي وتعزز رفاهية الأجيال القادمة".
الاعتماد على الوقود الأحفوري
لقد ظهر استخدام السيارات كحل مبتكر واستراتيجية بسيطة لكنها فعالة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. تكتسب المبادرة الجديدة شعبية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود بمقدار 17 فلساً للتر في الأشهر السبعة الأولى - وهو سبب آخر يدفع السكان للبحث عن طرق لتوفير المال والحفاظ على مصادر الطاقة غير المتجددة أيضاً.
وينفق السكان الذين يتنقلون بين أبوظبي ودبي أموالاً تتراوح بين 2000 إلى 2500 درهم على البنزين، ويؤدي اختيار استخدام السيارات المشتركة إلى توفير بنسبة 50 في المائة في الفواتير.
يختار "هاريش ناتاراجان"، أحد سكان أبوظبي، ممارسات مشاركة السيارات منذ بعض الوقت، لكنها أصبحت ممارسة منتظمة منذ خمسة أشهر فقط عندما بدأ التنقل إلى دبي.
"لقد انضممت مؤخراً إلى شركة في دبي. لدي زميل، كريشنا، يعيش في أبو ظبي. لذا، كلانا يسافر معاً. يمنحك استخدام السيارات راحة البال حيث لا يتعين عليك القيادة يومياً لمسافات طويلة. في الماضي، كان لدي زميل كان يرافقني لأنه لا يستطيع القيادة بسبب آلام الظهر. وقال حريش، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة مداد القابضة في دبي: “هناك فوائد متعددة لاستخدام السيارات المشتركة”.
الشارقة إلى أبو ظبي عبر دبي
بالنسبة لأفنان صمادي المقيمة في الشارقة، كانت المبادرات الصديقة للبيئة مثل مشاركة السيارات ممارسة ذكية منذ أن كانت في وظيفة في القطاع العام وواصلت ذلك عندما انتقلت إلى شركة برجيل القابضة.
"دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تبني الممارسات المستدامة. قالت أفنان، وهي مغتربة أردنية، “نحن كعائلة نحاول دائماً تقليل الرحلات الفردية ووضع خطط السفر وفقاً لذلك”.
من خلال الاجتماعات الروتينية في أبو ظبي، تسافر أفنان مع زملائها الثلاثة المقيمين في دبي، كفيل عبد العظيم، وإم أونيكريشنان، وسلمانول فارسي، في سيارة واحدة.
وأوضحت أفنان: "أقيم في الشارقة، ومقر شركتنا الرئيسي في أبوظبي. نسافر إلى أبوظبي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. أحياناً أقود سيارتي إلى دبي وأصطحب زملائي معنا في الطريق إلى أبوظبي لحضور اجتماع، أو أركن سيارتي في دبي وأسافر في سيارة زميل آخر."
نبيل مأمون طه، سوداني مغترب يبلغ من العمر 28 عاماً ويقيم في ضواحي أبوظبي، يستفيد من خدمة رفع السيارات.
“أسافر يومياً من الشعبية إلى مستشفى في مدينة شخبوط، حيث أعمل أخصائياً في الموجات الصوتية. أنا مستفيد من استخدام السيارات مع أصدقائي، الذين يسافرون جميعاً إلى نفس الموقع. قال نبيل: "لقد ساعدتني خدمة مشاركة السيارة في توفير الوقت والمال، كما أنها مفيدة للبيئة".