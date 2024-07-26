مشاركة السيارات في الإمارات: توفير للمال وحماية للبيئة

أطلق كليفلاند كلينك أبوظبي (CCAD) هذا العام، بالشراكة مع أحد مزودي خدمات تطبيقات مشاركة السيارات، حلاً مبتكراً لمشاركة السيارات لمقدمي الرعاية.

واستناداً إلى استجابة المسح من أكثر من 500 من مقدمي الرعاية، تنبأت نتائج المحاكاة بفوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 123,124 كجم وتوفير 615,620 كيلومتراً في مسافة القيادة.

ووصفت سارة العامري، مديرة الصحة والسلامة البيئية في CCAD، استخدام السيارات بأنه "حل ذو تفكير تقدمي" للتحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والازدحام الحضري.

"من خلال تبني مبادرات مثل مشاركة السيارات، فإننا لا نقوم فقط بتقليل بصمتنا الكربونية وتخفيف الازدحام المروري، بل نعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والمسؤولية المشتركة. وأشارت إلى أن هذا الالتزام بالاستدامة يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة ومرونة، مما يضمن أن أفعالنا اليوم تحمي وتعزز رفاهية الأجيال القادمة".