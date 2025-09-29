الإمارات

مسيرة صحراء الخليج تايمز 2025 : فتح باب التسجيل لخوض أروع مغامرة على الطرق الوعرة في الإمارات

يُقام هذا الحدث المجتمعي الرائد في 22 نوفمبر، وقد أصبح أحد أكثر تجارب الصحراء شهرة في البلاد
اربطوا أحزمة الأمان، أيها الباحثون عن المغامرة - عادت KT Desert Drive 2025 في نسختها السابعة، وهي تعدكم بيوم لا يُنسى من القيادة على الكثبان الرملية، وإثارة الصحراء، واحتفالات الليل المرصعة بالنجوم.

سيقام هذا الحدث المجتمعي الرائد في 22 نوفمبر 2025، في منتجع ديونز للتخييم والسفاري في رأس الخيمة، وقد أصبح أحد أكثر تجارب الصحراء شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماذا تتوقع على الرمال

  • قافلة صحراوية إرشادية ملحمية: انضم إلى قافلة تم تنظيمها بشكل احترافي حيث تشق سيارات الدفع الرباعي طريقها عبر الكثبان الرملية الذهبية في رأس الخيمة في مغامرة صحراوية مثيرة.

  • المتعة والترفيه العائلي: من الموسيقى والألعاب إلى أجواء المخيم المفعمة بالحيوية، هناك ما يناسب كل الفئات العمرية.

  • حفل تحت النجوم: اختتم يومك بعشاء فاخر وعروض حية في قلب الصحراء.

  • السلامة في الأساس: يضمن الحراس الخبراء وفرق الاسترداد والدعم الطبي مغامرة آمنة لجميع المشاركين.

أسعار التذاكر:

  • 350 درهمًا للشخص البالغ

  • 250 درهمًا للطفل (من سن 6 إلى 11 عامًا)

لا يسمح للأطفال دون سن 6 سنوات

التذاكر متاحة الآن على https://rak.platinumlist.net/event-tickets/101722/kt-desert-drive-2025 . الأماكن محدودة، والأولوية لمن يحضر أولاً.

الرعاة الذين يدعمون الرحلة:

  • الراعي الرسمي: ليجند موتورز – وكلاء | 212

  • الراعي الرسمي للإطارات: بريدجستون

  • مدعوم من: دبي للطرق الوعرة

  • شريك المكان: The Dunes Camping & Safari

للرعاية والاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني events@khaleejtimes.com.

