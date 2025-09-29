مسيرة صحراء الخليج تايمز 2025 : فتح باب التسجيل لخوض أروع مغامرة على الطرق الوعرة في الإمارات

اربطوا أحزمة الأمان، أيها الباحثون عن المغامرة - عادت KT Desert Drive 2025 في نسختها السابعة، وهي تعدكم بيوم لا يُنسى من القيادة على الكثبان الرملية، وإثارة الصحراء، واحتفالات الليل المرصعة بالنجوم.