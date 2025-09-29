مسيرة صحراء الخليج تايمز 2025 : فتح باب التسجيل لخوض أروع مغامرة على الطرق الوعرة في الإمارات

اربطوا أحزمة الأمان، أيها الباحثون عن المغامرة - عادت KT Desert Drive 2025 في نسختها السابعة، وهي تعدكم بيوم لا يُنسى من القيادة على الكثبان الرملية، وإثارة الصحراء، واحتفالات الليل المرصعة بالنجوم.
سيقام هذا الحدث المجتمعي الرائد في 22 نوفمبر 2025، في منتجع ديونز للتخييم والسفاري في رأس الخيمة، وقد أصبح أحد أكثر تجارب الصحراء شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قافلة صحراوية إرشادية ملحمية: انضم إلى قافلة تم تنظيمها بشكل احترافي حيث تشق سيارات الدفع الرباعي طريقها عبر الكثبان الرملية الذهبية في رأس الخيمة في مغامرة صحراوية مثيرة.
المتعة والترفيه العائلي: من الموسيقى والألعاب إلى أجواء المخيم المفعمة بالحيوية، هناك ما يناسب كل الفئات العمرية.
حفل تحت النجوم: اختتم يومك بعشاء فاخر وعروض حية في قلب الصحراء.
السلامة في الأساس: يضمن الحراس الخبراء وفرق الاسترداد والدعم الطبي مغامرة آمنة لجميع المشاركين.
350 درهمًا للشخص البالغ
250 درهمًا للطفل (من سن 6 إلى 11 عامًا)
لا يسمح للأطفال دون سن 6 سنوات
التذاكر متاحة الآن على https://rak.platinumlist.net/event-tickets/101722/kt-desert-drive-2025 . الأماكن محدودة، والأولوية لمن يحضر أولاً.
الراعي الرسمي: ليجند موتورز – وكلاء | 212
الراعي الرسمي للإطارات: بريدجستون
مدعوم من: دبي للطرق الوعرة
شريك المكان: The Dunes Camping & Safari
للرعاية والاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني events@khaleejtimes.com.