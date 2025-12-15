مسجد يستوعب 1000 مصلٍ: معلم معماري إسلامي في نخلة جبل علي

كشفت شركة التطوير العقاري نخيل عن تصميم مسجد الجمعة في نخلة جبل علي، وهو معلم جديد سيعمل كـ "القلب الروحي والثقافي" لتطوير الجزيرة.
مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 1000 مصلٍ، يقع المسجد على طول العمود الفقري المركزي للجزيرة.
تم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية سكدمور، أوينغز وميريل (SOM). سيرتفع مئذنة المسجد إلى 40 متراً وستكون ميزة بارزة عبر النخلة. يعكس شكله الهندسي عناصر تصميم شائعة في العمارة الإسلامية.
وفقاً للمطور، يستند التصميم إلى عناصر معمارية إسلامية تقليدية بينما يتبنى شكلاً معاصراً. تمتد مظلة مستوحاة من النسيج من السقف إلى الفناء، لتوفير الظل وربط الهيكل بصرياً بمحيطه.
تشمل التخطيط ممرات منسقة، ومسارات دوران محددة، ومناطق وضوء مخصصة. يتم تصفية الضوء الطبيعي إلى أماكن الصلاة لخلق إضاءة داخلية هادئة. "يتم نشر الضوء الطبيعي بلطف في جميع أنحاء، مما يخلق داخليات هادئة تعزز التجربة الروحية بينما توفر الراحة والسكينة،" قالت نخيل.
قال خالد المالكي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة العقارية، إن المسجد يهدف إلى العمل كرمز معماري وكمكان للعبادة والسلام لسكان وزوار الجزيرة.
قال كريس كوبر، شريك في SOM، إن التصميم يعيد تفسير العمارة المحلية الإماراتية لجيل جديد. وأشار إلى أن المسجد يستلهم من البيئة الساحلية لنخلة جبل علي، باستخدام الهندسة والضوء والمواد لإنشاء ملاذ هادئ متجذر في التقليد بينما يتطلع إلى المستقبل.
تمتد نخلة جبل علي عبر سبع جزر على طول 13.4 كم وتشمل 16 سعفة مع أكثر من 90 كم من الشاطئ.