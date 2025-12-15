مسجد يستوعب 1000 مصلٍ: معلم معماري إسلامي في نخلة جبل علي

كشفت شركة التطوير العقاري نخيل عن تصميم مسجد الجمعة في نخلة جبل علي، وهو معلم جديد سيعمل كـ "القلب الروحي والثقافي" لتطوير الجزيرة.

مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 1000 مصلٍ، يقع المسجد على طول العمود الفقري المركزي للجزيرة.

تم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية سكدمور، أوينغز وميريل (SOM). سيرتفع مئذنة المسجد إلى 40 متراً وستكون ميزة بارزة عبر النخلة. يعكس شكله الهندسي عناصر تصميم شائعة في العمارة الإسلامية.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وفقاً للمطور، يستند التصميم إلى عناصر معمارية إسلامية تقليدية بينما يتبنى شكلاً معاصراً. تمتد مظلة مستوحاة من النسيج من السقف إلى الفناء، لتوفير الظل وربط الهيكل بصرياً بمحيطه.